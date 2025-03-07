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Norveç Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar ek yardım yapacak

Norveç Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar ek yardım yapacak

10:427/03/2025, Cuma
DHA
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Norveç'in Ukrayna'ya yönelik toplam desteği iki kattan fazla artarak 7,8 milyar dolara ulaştı.
Norveç'in Ukrayna'ya yönelik toplam desteği iki kattan fazla artarak 7,8 milyar dolara ulaştı.

Norveç, Ukrayna'ya verilen desteğin 4,6 milyar dolar artırılacağını açıkladı.

Norveç hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteğini artırma kararı aldığını açıkladı.


Norveç hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Norveç'in Ukrayna'ya yapacağı ek yardım tutarı 4,6 milyar dolar olarak duyuruldu. Karar, Norveç Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda alındı.


Norveç'in Ukrayna'ya yapacağı yeni yardım, ülkenin toplam desteğini iki kattan fazla artıracak. 2025 yılı için yapılan bu ek yardımla birlikte
, Norveç'in Ukrayna'ya yönelik toplam yardım tutarı 7,8 milyar dolara ulaşmış olacak.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store

"Rusya'ya karşı durmasında yardımcı olacağız"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yardımların
"Ukrayna'nın Rusya'ya karşı durmasına yardımcı olacağını"
belirtti.

Store,
"Norveç olarak emniyet ve güvenliğimiz için önemli olan kararların arkasında bir olarak durmamız önemli"
değerlendirmesinde bulundu.


#Norveç
#Ukrayna
#yardım paketi

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