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Norveç ziyaretçi sayısı nedeniyle 'turist vergisi' uygulayacak

Norveç ziyaretçi sayısı nedeniyle 'turist vergisi' uygulayacak

16:017/06/2025, Cumartesi
DHA
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Norveç
Norveç

Norveç'te turizmden etkilenen bölgelerde 'turist vergisi' uygulanacağı bildirildi.

Norveç'te milletvekilleri, belediyelerin ‘turizmden etkilenen bölgelerde' gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni vergiyi onayladı. Yasa, yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine göre uygulamalarına izin veriyor. Vergi ile toplanan fonlar hem ziyaretçilere hem de yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için kullanılacak. Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.


Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetinin ‘Avrupa'nın geri kalanıyla uyumlu' bir turizm vergisi getirmek üzere ‘tarihi bir anlaşmaya' vardığını söyledi.



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