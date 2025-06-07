Norveç ziyaretçi sayısı nedeniyle 'turist vergisi' uygulayacak

Norveç'te milletvekilleri, belediyelerin ‘turizmden etkilenen bölgelerde' gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni vergiyi onayladı. Yasa, yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine göre uygulamalarına izin veriyor. Vergi ile toplanan fonlar hem ziyaretçilere hem de yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için kullanılacak. Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.