Elektrikli pazarında ilk üçteyiz

BMW’nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv yenilenen X3 ve 2 Serisi Gran Coupe tanıtımını geçtiğimiz hafta Batman ile Mardin’de oluşturduğu rotada gerçekleştirdi. Lüks segmentin ilk çeyrek performansını değerlendiren Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Tiftik, Türkiye’nin ÖTV avantajından kaynaklı elektrikli satışlarının arttığına dikkat çekti.





EN BÜYÜK BMW DİSTRİBÜTÖRÜYÜZ

Türkiye’deki ÖTV’nin elektrikli satışlarında yüksek etkisinin olduğunu ve burada rotanın plug-in hibrite doğru kaydığını söyleyen Tiftik, “İlk iki ülke Norveç ve Hollanda olması lazım. O ülkelerde de destekler olduğu için benzer sebeplerle bizde de elektrikli satış oranı yüksek. Tabii ki uzun yıllardır, kuzey ülkelerinde de destekleniyor elektrikli araçlar. Bizde de ÖTV uygulaması avantaj sunuyor elektrikli araçlar için. BMW Group’un Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv olarak, 2024 yılında 10 bin 181 elektrikli BMW ve 3 bin 635 elektrikli MINI satışı ile elektrikli otomobil pazarında Togg’dan sonra ikinci sırada yer aldık. Borusan Otomotiv olarak toplamda 13 bin 816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14’lük pay elde ettik. BMW satışlarımızın yüzde 39,5’i, MINI satışlarımızın ise yüzde 76,4’ü tamamen elektrikli modellerden oluştu ve bu rakamlarla oran olarak dünyada BMW Group’un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç ülkesinden biri olduk. Diğer taraftan, 25 bin 784 adetlik BMW satışıyla 2024 yılında da ‘Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü’ olma unvanımızı koruduğumuz için ayrıca gururluyuz” açıklamasını yaptı.





VERGİSEL AVANTAJ SATIŞLARI ARTIRIYOR

Elektrikli otomobilde vergi oranlarının yüzde 10 ve 40 seviyesinden başladığını hatırlatan Hakan Tiftik, “İçten yanmalı araçta vergi oranı yüzde 80’den başlıyor. Bu yüzden daha elektrikli araç en azından daha uygun kalıyor. Plug-in hibrit araçlarda da bir avantaj var tabi. Vergisel açıdan. Bu yüzden premium markalar elektrikli araçlara daha fazla yöneliyor. Aslında özellikle tüm Avrupalı üreticiler, emisyonu düşürmek için AB’deki emisyon regülasyonuna uyup ceza yememek için artık elektrikli ve plug-in hibrit araçlara döndüler çoğu. Yani çok az sade içten yanmalı araç üretiyorlar. Türkiye’de elektrikli ve plug in hibrit içten yanmalı otomobillere göre, daha avantajlı ÖTV’ye sahip” ifadelerini kullandı.





MATRAH ARTIŞI OLMADI FİYATLAR ÇOK YAKINLAŞTI

Kasım 2022’den beri içten yanmalı araçlarda bir matrah artışı gerçekleşmedi. Bu yüzden fiyatlar üst dilimlerde yer alan vergi oranlarına ulaştı. Türkiye’de sistem olarak bakıldığında ÖTV matrahı yüzde 45 seviyesinden başlıyor. Fakat güncellenmeyen oranlar yüzünden 45-50-60 ve 70’lik vergi dilimlerinin bir hükmü bulunmuyor. Konu hakkında konuşan Hakan Tiftik, “Fiyatlar birbirine çok yanaştı. Evet, kayma olabilir. Dediğim gibi şimdi elektrikli ve plug in hibrit avantajlı içten yanmalı araçlara göre vergi açısından. En yüksek ÖTV içten yanmalı yüzde 80 oranı ile” diye konuştu.





YATIRIM AMAÇLI ALIM BU DÖNEMDE KALMADI

Yatırım amaçlı alımın artık bittiğini ifade eden Hakan Tiftik, “Fiyatlar enflasyonun kat kat altında çünkü. En çok kaybettiren otomobiller olabilir değer olarak. Çünkü enflasyon arttı, avro uzun bir süre artmadı. Son bir ayda arttı ama uzun bir süre kur artmadığı için fiyatlar değişmedi doğru dürüst. Kur arttıkça fiyatlar artacaktır. 1 yıldır MINI’ye zam yapmadık. Ama kur artarsa yüzde 40’a geçecek” dedi.





YENİLENEN BMW X3 HİBRİT DİZELLE DÖNDÜ

BMW uzun bir aradan sonar X3 modelini tekrar Türkiye pazarına sundu. 2 litrelik dizel motorla mild hibrit teknolojisini birleştiren model, 197 beygir gücünde ve maksimum torku da 400 Nm. 0’dan 100 km hıza 7.7 saniyede ulaşıyor. XDrive teknolojisiyle birlikte combine edilen araç aynı zamanda 4 çeker. Yeni BMW X3 20d xDrive’ın başlangıç fiyatı da 6.3 milyon lira olarak belirlenmiş. 220 Gran Coupe ise mild hibrit destekli 1.5 litrelik turbo motorla geldi. 170 beygir güce sahip araç 100 km’de 5,8 litre tüketiyor. İki donanımlı aracın başlangıç fiyatı da 2.9 milyon liranın üzerinde.



