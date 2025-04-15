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Şarj istasyonlarına 500 milyon TL destek: Başvuru tarihleri belli oldu

Şarj istasyonlarına 500 milyon TL destek: Başvuru tarihleri belli oldu

00:1415/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Elektrikli araçların hızlı şarj altyapısına destek için ikinci çağrı açıldı
Elektrikli araçların hızlı şarj altyapısına destek için ikinci çağrı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye genelinde hızlı şarj altyapısını yaygınlaştırmak için 500 milyon TL'lik destek programını duyurdu. Program kapsamında, 300'den fazla ilçede 536 DC şarj ünitesi kurulacak. 120 kW ve üzeri istasyonlara yüzde 60, 180 kW ve üzeri istasyonlara ise yüzde 80'e kadar destek sağlanacak. Elektrikli araç şarj istasyonları destek başvuruları 20 Haziran tarihine kadar sarjdestek.sanayi.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ilk çağrı döneminde 81 ilde hızlı şarj istasyonu kurulduğunu bildirerek, "İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.


Elektrikli araçların hızlı şarj altyapısına destek için ikinci çağrı açıldı


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj Altyapısı Destek Çağrısı için başvuruların alınmasına başlandı.


Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı" ile Türkiye'nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını desteklediklerini aktardı.


Birinci çağrı döneminde 81 şehirde hızlı şarj istasyonları kurulduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:


"Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktasıyla elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkanına sahip. İlan ettiğimiz ikinci çağrıyla özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.


Başvurular için son tarih 20 Haziran 2025


Bakan Kacır, son başvuru tarihinin 20 Haziran olduğunu bildirdi. Toplam destek tutarının 500 milyon lira olduğu programla, yatırımların yüzde 75'ine kadar destek verilebilecek. Başvurular "www.sarjdestek.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

#Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
#Araç şarj istasyonu başvuruları
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