Müşterimiz Avrupa ABD bizi etkilemez

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıyla ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Ocak- Mart dönemine göre toplam üretim geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 344 bin 120 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi aynı dönemde yüzde 7 oranında gerileyerek 220 bin 927 adet olarak kaydedildi. ABD’nin gümrük tarifeleri hakkında yorumda bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’nin mevcut durumdan etkilenmeyeceğini söyledi.





İHRACATIMIZIN %70’İ BATI AVRUPA’YA

Son dönemde ABD’de yaşanan gelişmeler üzerine de konuşan Cengiz Eroldu, “Bizim pazarımız Avrupa olduğu için biz Avrupa müşterisine yönelik ürün yapmaya devam edeceğiz. Günün sonunda ürün satıyoruz. Yani sattığımız ürünleri de biz az evvel de konuştuk hem Türkiye pazarına hem Afrika- Ortadoğu pazarlarına hem de batı Avrupa pazarına yönelik ürün yapan aslında çoklu pazarlara cevap vermeye çalışan bir sanayiyiz. Yani ama bizim yaptığımız ihracatın yüzde yetmişi batı Avrupa. Hani o açıdan biz gene batı Avrupa’ya uygun ürün yapmaya devam edeceğiz. Orada bir sorun olmaz. Teknik mevzuatımızda da Avrupa Birliği’ni birebir takip ediyoruz Türkiye olarak. Otomotiv sanayini etkileyen bir konu olmaz burada” ifadelerini kullandı.





HERKES İÇTEN YANMALI ÜRETİME YÖNELİYOR

Elektrifikasyonla birlikte faz farklarının büyüyeceğini anlatan Cengiz Eroldu, faz farklarının yayılacağını göreceklerini ifade etti. Artık markaların yalnız elektrikli ve hibrit yapmak istemediklerini anlatan Eroldu, “Bu politika vardı ama artık geri adım atıldı. Şimdi bugün herkes aslında içten yanmalı motorları tutmaya çalışıyor. Her gün görüyoruz markaların yeni teknolojili benzinli motorları geliştirdiğini. O yüzden artık ürünler üçlü çıkıyor. İşin içinde muhakkak elektrikli var evet bu bir gerçek. Ama bunun yanında hibrit de olacak içten yanmalı (ICE) motorlar da olacak. Yani şimdi herkes buna dönmeye çalışıyor şu anda. Full elektrikli ve hibrit olanların yanına ICE’ı koyma yani benzinliyi koymaya çalıştığını görüyoruz. Yani bugün Türkiye pazarında bile markaların neredeyse birçoğunun üçlü opsiyonu var artık” şeklinde konuştu.





ATIL KAPASİTE FİYAT REKABETİNİ ARTIRDI

Avrupa’da atıl bir kapasitenin oluştuğunu ve bunun Türkiye için risk olduğunu anlatan Cengiz Eroldu, belli markaların pazardaki arz artışlarını gördüklerini söyledi. Eroldu, fiyat rekabetinin arttığını ifade ederek, “Çünkü Avrupa’da satılmayan kapasite Türkiye’ye doğru gelmeye çalışıyor. Onların da kârları azalıyor. Yani bu böyle 5-10 sene sürdürebilecek bir hadise değil. Yani bir sene bunu yaparsın ikinci sene sen de gidip kapasiteni düzeltirsin. Kimse çünkü düşük kâr marjıyla çalışamaz, otomotivde yatırım yapman lazım çünkü. Tabii ki belli kapanmalar olacak Avrupa’da bunu göreceğiz yani sonuçta” açıklamasında bulundu.





KAPASİTEMİZ YAKINDA 3 MİLYONA ULAŞACAK

Otomotiv sanayisinde önemli yatırımların gündeme geldiğini ifade eden Cengiz Eroldu, bunun olumlu yansımalarını bu sene içinde göreceklerini anlattı. Bunun kapasitelere de etkisi olacağını aktaran Eroldu, “2.2 milyonun üzerine 175 bin adedi Togg, bu iki yeni fabrikanın da (BYD ve Chery) 150 biner veya 200 biner olduğunu varsayarsak da 300-400 bin daha ilave gelecek bunun üzerine, bu da demek ki bizi 2.7-2.8 milyon gibi çok ciddi bir kurulu kapasiteye götürecek. Tabi hedefimiz de bu kurulu kapasiteyi ne kadar doldurabiliriz. Çünkü gerçekten de otomotiv sanayisinin Türkiye rakamlarında, ekonomisinde çok ciddi bir payı var” dedi.



