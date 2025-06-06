Hızlı şarjda Avrupa’nın zirvesindeyiz

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayınladığı ‘Global EV Outlook 2025’ raporu, elektrikli araç (EV) pazarında yaşanan hızlı dönüşümle birlikte şarj altyapısındaki gelişmeleri gözler önüne serdi. Rapora göre, 2024 yılında dünya genelinde 17 milyonun üzerinde elektrikli araç satıldı. Bu trendin devam etmesiyle, 2025 yılında satılan dört araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor. Raporda dikkat çeken en önemli verilerden biri, ülkelerin halka açık şarj altyapısındaki dağılım oldu. Türkiye, seçilmiş ülkeler arasında halka açık hızlı (DC) ve ultra hızlı (HPDC) şarj istasyonlarının oranı bakımından ilk sırada yer aldı.





TOGG SAYESİNDE KURULUMLAR HIZLANDI

IEA verilerine göre Türkiye’deki halka açık şarj noktalarının yalnızca yaklaşık yüzde 35’i yavaş (22 kW) kapasiteye sahip. Geri kalan altyapının yüzde 40’a yakını hızlı (22-150 kW) ve yüzde 25’i ise ultra hızlı (150 kW) şarj kapasitesinden oluşuyor. Bu oranlar, Türkiye’yi şarj altyapısında DC ve HPDC istasyonlarının toplam oranı bakımından lider ülke konumuna taşıyor. Türkiye, özellikle kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen şarj süresi bakımından büyük avantaj sağlıyor. Bu altyapı gelişiminde, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’un pazara girişi ve yaygınlaşması da önemli bir itici güç oldu.





AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI

Almanya’da halka açık şarj altyapısının yaklaşık yüzde 80’i yavaş şarjdan oluşurken, hızlı ve ultra hızlı şarj oranı yalnızca yüzde 20 düzeyinde kalıyor. Benzer şekilde Fransa’da bu oran yüzde 85 yavaş şarj, yüzde 15 hızlı ve ultra hızlı şarj şeklinde seyrediyor. Hollanda’da ise şarj noktalarının yüzde 95’inden fazlası yavaş şarj kapasitesine sahip. İtalya, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde de benzer bir tablo söz konusu. Bu ülkelerde yavaş şarj istasyonlarının oranı yüzde 80 ila yüzde 90 arasında değişiyor. Buna karşın, Türkiye’nin yanı sıra Litvanya’da hızlı ve ultra hızlı şarj oranı yüzde 55 seviyesindeyken, Polonya’da bu oran yüzde 50’yaklaştı. Norveç’te ise hızlı ve ultra hızlı şarj noktalarının oranı yüzde 40 civarında seyrediyor.





11 BIN 500 ŞARJ NOKTASI BULUNUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin artmasıyla birlikte Türkiye genelinde şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü belirterek, “Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme biz de destek veriyoruz” ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 231 bin 474'e ulaştığını aktardı. Türkiye pazarının elektrikli araçları güçlü şekilde benimsediğini dile getiren Uraloğlu, elektrikli araç satışının toplam satıştaki payının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9'dan yüzde 15,4'e çıktığını belirtti. Uraloğlu ayrıca, “Ülkemizde 11 bin 500 şarj noktası bulunuyor. Nisan 2024'te 17 bin 920 olan şarj soketi sayısı bu yılın aynı ayında 29 bin 496'ya ulaştı. AC şarj noktası 17 bin 231'e, DC şarj noktası da 12 bin 265'e çıktı” açıklamasında bulundu.



