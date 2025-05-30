Togg T10F Sedan ne zaman geliyor: Fiyatı ne kadar olacak?

T10F'nin özellikleri nedir?

Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.





T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.





Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.





TOGG T10F model fiyatı ne kadar olacak?

Togg'un yeni T10F modelin fiyatlandırması konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat 2025'in son çeyreğinde (Temmuz-Eylül) piyasaya çıkması bekleniyor.





Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Togg T10F’in başlangıç fiyatı 1,3 milyon TL olarak listelendi. Bu rakam, seçilecek donanım ve ek özelliklere göre değişiklik gösterebilecek. T10X’te olduğu gibi, T10F modelinde de avantajlı finansman seçenekleri sunulacak. Kura ya da çekiliş olmadan, siparişi en hızlı verenler araca sahip olabilecek.







