Togg T10F test sürüşünde

Togg’un yeni modeli T10F, test sürüşü için yollara çıktı. Yaz aylarından itibaren kullanıcılara sunulacak T10F, 600 kilometrelik uzun menzili ile dikkat çekiyor. T10F’in mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde tamamlandı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri yapılan T10F, tüm testlerden başarıyla geçti. 27 Aralık 2019’da ön gösterimi yapılan T10F, CES 2024’te kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mayıs ayında ürün lansmanı gerçekleştirilip ön siparişleri toplanacak olan T10F akıllı cihazlar, yaz aylarında Türkiye’den başlayarak kullanıcılarla buluşacak. Tavanından arka tamponuna kadar tek bir eğime sahip fastback olarak tasarlanan T10F, bugünün tasarım dinamiklerini yansıtan ve tüm beklentilerin üzerinde bir sedan olarak dikkat çekiyor.