Bu yıl içinde satışa sunulması planlanan Togg T10F, test sürüşünde görüntülendi. Yaz aylarında yollarda görülecek T10F, 600 km’lik uzun menzili ile öne çıkıyor.
Togg’un yeni modeli T10F, test sürüşü için yollara çıktı. Yaz aylarından itibaren kullanıcılara sunulacak T10F, 600 kilometrelik uzun menzili ile dikkat çekiyor. T10F’in mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde tamamlandı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri yapılan T10F, tüm testlerden başarıyla geçti. 27 Aralık 2019’da ön gösterimi yapılan T10F, CES 2024’te kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mayıs ayında ürün lansmanı gerçekleştirilip ön siparişleri toplanacak olan T10F akıllı cihazlar, yaz aylarında Türkiye’den başlayarak kullanıcılarla buluşacak. Tavanından arka tamponuna kadar tek bir eğime sahip fastback olarak tasarlanan T10F, bugünün tasarım dinamiklerini yansıtan ve tüm beklentilerin üzerinde bir sedan olarak dikkat çekiyor.
MENZİLİ 600 KİLOMETRE
Togg T10F ile T10X, kullanıcısını merkeze koyan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz. T10F, RWD Standart Menzil , RWD Uzun Menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD , iki farklı batarya seçeneğiyle 350 ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.