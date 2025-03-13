Togg'da kredi limiti artırıldı

BDDK, Türkiye'de üretilen elektrikli araçlara yönelik kredilerde düzenleme yaptı. Karara göre; kredi alt limiti 1 milyon 600 bin liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldı. Yapılan düzenleme Togg fiyatında güncelleme ihtimalini artırırken, yerli ve milli araç alımında kolaylığın önünü açmış oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımında uygulanan kredi vade sınırı ve tutarlarına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, kredi vade sınırları, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan elektrikli araç alımında kullanılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. Bu sınır fatura değeri 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlarda 36 ay, 5 milyon liranın üzerinde olup 6 milyon 500 bin lirayı aşmayan araçlarda 24 ay, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 7 milyon 500 bin lirayı geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak uygulanacak. Bu da yerli ve milli tek üretici olan Togg modellerinin kapsamda olduğunu gösteriyor.
YÜZDE 70'İNE KADAR BANKALAR DEVREDE
Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı, 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlarda yüzde 50'yi, 5 milyon liranın üzerinde olup 6 milyon 500 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 30'u, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup, 7 milyon 500 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 20'yi geçemeyecek. Bu oran, nihai fatura değeri 7 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde 0 olarak belirlendi.
Sınıfının en uygun fiyatı
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni düzenlemesi, müşterilerin Togg'a daha kolay ulaşmasını sağlayacak.Togg en son T10X modelinin fiyatını bu yılın başında güncellemişti. Togg piyasa fiyatlarına bakıldığında en ucuz elektrikli modeller arasında yer alıyor. Togg'un uzun menzili modelinin en donanımlı olanı 1 milyon 930 bin TL'den, kısa menzillisi ise 1 milyon 440 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.