Togg'da kredi limiti artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımında uygulanan kredi vade sınırı ve tutarlarına ilişkin düzenleme yaptı. Buna göre, kredi vade sınırları, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan elektrikli araç alımında kullanılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. Bu sınır fatura değeri 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlarda 36 ay, 5 milyon liranın üzerinde olup 6 milyon 500 bin lirayı aşmayan araçlarda 24 ay, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 7 milyon 500 bin lirayı geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak uygulanacak. Bu da yerli ve milli tek üretici olan Togg modellerinin kapsamda olduğunu gösteriyor.