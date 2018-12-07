Dünya Nükleer gerilim denize taştı
ASYA

Nükleer gerilim denize taştı

ABD ve Rusya arasındaki INF gerilimi denizlere taşındı. Amerikan CNN kanalı, ABD donanmasının Karadeniz’e çıkış hazırlığı yaptığını iddia etti. ABD’nin bu çerçevede Türkiye’den de izin istediği belirtildi. Rusya Dışişleri Sözcüsü ise ABD’nin Güney Kıbrıs’ta üs kurma hazırlığında olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD-Rus donanmaları Japon Denizi’nde karşı karşıya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz’de ABD donanmasına ait gemiler ile Rus savaş uçakları arasında daha önce tehlikeli yakınlaşmalar yaşanmıştı.
Karadeniz’de ABD donanmasına ait gemiler ile Rus savaş uçakları arasında daha önce tehlikeli yakınlaşmalar yaşanmıştı.

Washington ile Moskova arasında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ile yükselen gerilim yeni bir boyut kazandı. Amerikan CNN televizyon kanalı, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Karadeniz’e savaş gemisi sevk etme hazırlığında olduğunu belirtti. Karadeniz, ABD’nin Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve 6’ncı filosunun görev bölgesinde yer alıyor. Öte yandan Rusya, ABD’nin Güney Kıbrıs’ta yeni askeri üs kurma çabasında olduğunu iddia etti.

TÜRKİYE’DEN GEÇİŞ TALEBİ

CNN, Karadeniz’e sevk hazırlığının Ukrayna ile Rusya arasında geçtiğimiz hafta yaşanan Azak Denizi ve Kerc Boğazı krizine cevap olarak başlatıldığını belirtti. Haberde Pentagon’un ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye’den Boğazlardan Karadeniz’e savaş gemilerinin geçişi için izin talep etmesini istediği öne sürüldü. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı’ndan askeri deniz araçlarının geçişi konusunda Türkiye’den 15 gün öncesinden izin talep etmesi gerekiyor.

PENTAGON YALANLAMADI

Konuyla ilgili Pentagon’dan yapılan açıklamada ise ABD savaş gemilerinin sevkiyatı ve yerleri konusunda herhangi bir bilgi verilemeyeceğine ilişkin açıklama yapılması dikkat çekti. Pentagon sözcüsü “ABD, Montrö Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen bağlıdır. Özel diplomatik iletişimimizin içeriğini açıklamıyoruz” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Kerç Boğazı krizinde bir açıklama yapmış ve “Güvenliğimiz için NATO’nun donanma gemileri göndermesini umuyoruz” çağrısında bulunmuştu.

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GÜNEY KIBRIS’TA ÜS

Rusya-ABD gerilimine Doğu Akdeniz de eklendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, ABD’nin Güney Kıbrıs’a askeri üs kurma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Zaharova basın toplantısında, “Amerikalı yetkililerin Güney Kıbrıs’ta yeni askeri üsler kurmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yürüttüğünü biliyoruz. Rusya, ABD’nin Kıbrıs’taki askeri varlığını artırmasına kayıtsız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı. Zaharova’nın sözlerinin, Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Aggelides’in Kasım ayında ülkesinin Washington’a bir askeri ateşe atayacağını açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

JAPON DENİZİ’NDE TEST ETTİ

ABD donanmasına ait muhriplerin Japon Denizi’nde Rus karasularına yaklaşması da Moskova’da yakın takibe alındı. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Amerikan donanmasından McCampbell destroyerinin Rusya’nın karasularına 100 km’ye kadar yaklaştığını bildirdi. ABD’nin söz konusu girişimle Rusya’nın Japon denizindeki kararlılığını test etmek istediği değerlendirildi.

LAVROV: GÜVEN KRİZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) “imha etme” girişiminin Avrupa-Atlantik için yeni riskler oluşturduğunu söyledi. İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda konuşan Lavrov, “NATO’nun umarsızca genişlemesi, İttifak’ın ‘doğu kanadı’ denilen bölgedeki varlığını artırması, Avrupa’ya ABD füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması, uydurma gerekçelerle gayrimeşru yaptırımlar uygulanması, Avrupa-Atlantik bölgesinde güven krizine yol açtı” dedi.

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