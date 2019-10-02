Nükleer gövde gösterisi

Geçit törenine katılan askeri ekipmanların tamamının Çin savunma sanayisi tarafından üretildiği ve yüzde 40’ının ilk kez kamuoyuna sergilendiği belirtildi.

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Tienanmen Meydanı’nda, 1 Ekim 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci yıl dönümü görkemli bir askeri geçit töreniyle kutlandı. Binlerce askerin katıldığı geçit töreninde, Çin ordusunun envanterinde bulunan bazı kara araçları ve nükleer füzeler ilk kez görücüye çıktı. Geçit töreninde dünyanın en uzun menzilli (15 bin km) nükleer başlık füzesi DF-41’de yer aldı. Çin Başbakanı Li Kıçiang’ın sunumuyla açılan kutlama etkinliği, 70 pare top atışıyla başladı. Çin milli marşının okunmasının ardından Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaptı.

DF-41 füzesi

HİÇBİR GÜÇ BİZİ SARSAMAZ

Konuşmasında geçen 70 yılda ülkenin katettiği gelişmeleri anlatan Devlet Şi, son aylarda hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen Hong Kong ile Makao ve Tayvan’a değindi. Geçen 70 yılda Çin’in önemli başarılar elde ettiğini belirten Şi, “Hiçbir güç büyük anavatanımızın statüsünü sarsamaz. Hiçbir güç Çin halkının ilerleyişini durduramaz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Şi, devlet başkanı aracının üzerinden Tienanmen Meydanı boyunca hazır bulunan tören kıtasını selamladı.

15 BİN ASKERLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreni

Ülke içinde her 10 yılda bir büyük etkinlikler ve askeri geçitlerle kutlanan yıl dönümleri bu yılda Çin’in askeri gücünün teşhir edildiği bir gövde gösterisine dönüştü. Törene Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan (PLA) 15 bin askerin yanı sıra aralarında Çin’in kendi geliştirdiği beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 başta olmak üzere nakliye uçakları, erken keşif ve radar uçakları, saldırı ve askeri nakliye helikopterleri gibi 160 hava aracı uçuş gerçekleştirdi.

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KIZIL BAYRAK VE DOĞU RÜZGARI SERİSİ

Ayrıca, törende ülkenin hava savunma HQ (Hongçi- Kızıl Bayrak) ve “Doğu Rüzgarı” anlamına gelen Dong Feng (DF) serisi nükleer başlıklı füzeler ve denizaltından fırlatılan seyir füzeleri gün yüzüne çıktı. HQ-6A, HQ-I2A, DF-100, DF 31AG, DF-5B, DF-26, DF-17, DF-5B, DF-41, JL-2 füzeleriyle, jet motorlu insansız uçaklar, mini insansız hava araçları, radar sistemleri, elektronik sinyal karıştırıcı sistemler, tanklar, zırhlı araçlar gibi çok sayıda askeri unsur geçit töreninde yer aldı.

HEDEF ABD GÜCÜNÜ SINIRLAMA

Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreni

ABD ordusuna yakın Stars and Stripes adlı internet sitesi geçit törenini, Çin’in ekonomik ve askeri kudretinin bir göstergesi yorumunda bulundu. Twitter üzerinden paylaşılan haberde, “Bugün sergilenen uzun menzilli silahlar, Pekin’in ABD’nin bölgedeki gücünü sınırlamayı, Tayvan üzerindeki iddiasını desteklemeyi, Güney Çin Denizi ve diğer tartışmalı bölgelerdeki egemenlik iddialarını güçlendirmeyi hedefliyor” değerlendirmesiyle sunuldu.

DF-41 DAMGA VURDU

Bu füze sistemleri arasında DF-41’in kıtalararası menzile sahip nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze olduğu bilinirken, DF-31AG, DF-5B, DF-26, DF-100 ve DF-17 nükleer başlık taşıyabilen füze kategorisinde yer alıyor. DF-41 15 bin kilometrelik menziliyle, dünyanın en uzun mesafeye ulaşabilen nükleer başlıklı füzesi olduğu değerlendiriliyor. Çin’in 280 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Uçak gemisine kuşatma

Sosyal medyada, Güney Çin Denizi'nde sefer halindeki ABD uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın Çin savaş gemileri tarafından çevrelediğini gösteren uydu fotoğrafı büyük ilgi çekti. Fotoğraf iki süper güç arasındaki gerilimi gösteren en somut belge oldu.