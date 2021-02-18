Dünya NYTyi yandaş ilan ettiler
AMERİKA

​NYT’yi yandaş ilan ettiler

NYT’yi yandaş ilan ettiler

Türkiye aleyhinde yayınlarıyla bilinen New York Times gazetesi Türkiye’yi öven bir habere yer verince “yandaş” ilan edildi. Afrin’deki kampları gezen Türkiye Büro Şefi Charlotta Gall, “Mültecilere imkan sunan tek ülke Türkiye” diye yazdı. HDP ve PKK yandaşlarının aralarında olduğu birçok kişi sosyal medyada gazetenin Türkiye propagandası yaptığını öne sürdü. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi de “NYT Türkiye’yi aklıyor” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haberde yayınlanan bu fotoğrafta “Türkiye destekli Suriyeli güvenlik güçleri, Afrin şehir merkezindeki yüksek güvenlikli pazar alanında devriye geziyor” denildi.
Haberde yayınlanan bu fotoğrafta “Türkiye destekli Suriyeli güvenlik güçleri, Afrin şehir merkezindeki yüksek güvenlikli pazar alanında devriye geziyor” denildi.

Suriye’nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında, gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi, Esed saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilere “imkan sunan tek ülkenin Türkiye” olduğunu yazınca “yandaş” ilan edildi.

  • New York Times gazetesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK’ın bombalı saldırılarına maruz kalan Afrin’i ve kentin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını anlatan geniş bir gözlem yazısı yayımladı. 20 Ocak 2018’te TSK’nın YPG/PKK’yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatının dünyada büyük eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, “Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar” ifadelerine yer verildi.

New York Times: Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç
DÜNYA
New York Times: Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca sivili koruyan sahadaki tek uluslararası güç

Gazetede yer alan haberde “Türkiye, Suriye’ye kuvvet gönderdiğinde büyük ölçüde eleştirildi, ancak bugün askerleri, milyonlarca Suriyeli ile Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın güçlerinin elindeki potansiyel katliam arasında duruyor” vurgusu yapıldı.

KATLİAMLARIN ÖNÜNDE BİR TEK TÜRK ASKERİ VAR

Gazetenin Türkiye Büro Şefi Charlotta Gall imzalı yazıda, “10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esed güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var” ifadeleri dikkati çekti. Yazıda, Türkiye’nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi.

New York Times: Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye
DÜNYA
New York Times: Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye

TÜRKLER OLMADAN HAYATTA KALAMAYIZ

  • Gazeteye konuşan mahali meclis üyesi Said Süleyman, Türkiye’nin verdiği yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, yazıda “Ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye” ifadesine yer verildi. Şam’ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir de, “Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız” değerlendirmesinde bulundu.

HABER İŞLERİNE GELMEDİ

Ancak Türkiye’nin yaptıklarını öven gazete PKK yanlılarının hedefi oldu. Gazetenin internet sitesindeki haberin altına yazılan onlarca yorumda hem de sosyal medyada New York Times’ın, “Türkiye yanlısı” olduğu belirtildi. Gazeteyi “yandaş” ilan eden PKK destekçileri, Türkiye’nin sınırlarını genişlettiğini belirterek “Onları bunun için övmeli miyiz?” dedi. “Tamamen Türkiye propagandası” diye eleştiren haber için “Cehalet” yorumları da yapıldı. İsrail’in Jerusalem Post gazetesi de, New York Times’ı eleştiren bir haber hazırladı. Gazeteyi sadece Türk yetkililerin açıklamalarına yer vermekle suçlayan Jerusalem Post, “New York Times, Türkiye’nin Afrin’deki askeri işgalini ve ikamet eden Kürt halkına yönelik etnik temizliğini aklamakla suçlanıyor” ifadelerine ver verdi.

Abone Ol Google News
Binlerce Bitcoin çarptılar

Binlerce Bitcoin çarptılar

​Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı.
Kritik sayı düşmeye başladı

Kritik sayı düşmeye başladı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Aşı dolandırıcılarına dikkat!

Aşı dolandırıcılarına dikkat!

​Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan uyardı.
Rahat tavırları <br>pes dedirtti

Rahat tavırları
pes dedirtti

Dondurma dolabını açan ekipler gözlerine inanamadı.
Bizi hangi <br>yüzle arıyor

Bizi hangi
yüzle arıyor

​Şehit Vedat Kaya'nın annesinden Kılıçdaroğlu'na...
Normalleşme başlıyor

Normalleşme başlıyor

Erdoğan, kademeli geçiş için tarih verdi.

Çiftçiye müjde

Çiftçiye müjde

Erdoğan gübre destekleriyle ilgili iki iyi haber verdi.
Küresel borçlar<br>rekor kırdı

Küresel borçlar
rekor kırdı

Dünyanın borcu 281,5 trilyon dolara yükseldi.
Kullanmasaydık ölmüş olurduk!

Kullanmasaydık ölmüş olurduk!

Koronavirüse karşı 'Zumbani' bitkisine umut bağladılar.
Vali Yerlikaya açıkladı

Vali Yerlikaya açıkladı

​İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın da ara verildi.
Terör sevici Avrupa

Terör sevici Avrupa

​Gara katliamını görmezden gelip PKK'nın eylemlerine göz yumuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.