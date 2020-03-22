Dünya Ölü sayısı Çini geçti ama hala sokaklardalar İtalyanlar tecride uymuyor
KORONAVİRÜS

Ölü sayısı Çin'i geçti ama hala sokaklardalar: İtalyanlar tecride uymuyor

Karantina altına alınan İtalya'da 50 binden fazla kişi koronavirüs tecridi sırasında zorunlu sosyal izolasyon kurallarını ihlâlle suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyanlar tecrit kurallarına uymuyor.
İtalyanlar tecrit kurallarına uymuyor.

İtalya'da 53 binden fazla koronavirüs vakası görüldü, 4 bin 825 kişi hayatını kaybetti. Ağır bilanço karşısında karantinaya alınan ülkede 50 bin kişi, kuralları ihlal etmekle suçlanıyor. Bunlar arasında rahipler de var. Resmi verilere göre, geçtiğimiz perşembe günü 9 bin 407 kişi virüsün kontrol altına alınmasına yönelik tedbirleri ihlal etti. Yetkililer, halkın iş, sağlık sorunları ve acil durumlar dışında evlerinden ayrılamayacağını vurguluyor.

İtalyan Belediye Başkanı önlemleri dinlemeyenlere isyan etti
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İtalyan Belediye Başkanı önlemleri dinlemeyenlere isyan etti
İtalya'nın Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti.
  • Sokaklarda takibini sürdüren İtalyan polisi, kuralları ihlal edenlere göz açtırmıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, birçok rahip, cenaze törenlerine devam etmeleri nedeniyle suçlamaların hedefli olmuş durumda.

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Para cezası ya da 3 aya kadar hapis

İndependent'ın haberine göre; karantina kurallarını ihlal edenler, para cezası veya üç aya kadar hapis cezası alabilir. Diğer taraftan, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken dükkan ve restoranların müşterilere hizmet sunduğu belirtildi.

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