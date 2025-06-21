Ölüm tuzaklarında 24 saatte 100'den fazla kişiyi katletti: Gazze'de en ölümcül dönem

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de en ölümcül dönemin yaşandığını vurgulayan Elder, "Şu anda Gazze'de içme suyu üretim tesislerinin sadece yüzde 40'ı (217'den 87'si) işlevsel durumda. Yakıt olmadan, bunların hepsi birkaç hafta içinde çalışmayı durduracak. Gazze'ye gelen yakıta 100 günden uzun süredir uygulanan mevcut abluka sona ermezse, çocuklar susuzluktan ölmeye başlayacak. Hastalıklar zaten ilerliyor ve kaos etkisini sıkılaştırıyor" ifadelerini kullandı. Elder, Gazze'deki yetersiz beslenme durumu konusunda alarm zillerinin çaldığına dikkati çekerek, nisan-mayıs arasındaki yetersiz beslenme tedavisi için kabul edilen çocuklarda yüzde 50 oranında artış olduğunu söyledi.

Öte yandan işgal ordusunun Gazze Şeridi'ne dün akşama kadarki saldırılarında 23'ü insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 62 kişi yaşamını yitirdi. İnsani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti. Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresindeki sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. İsrail'in Han Yunus kentindeki Sunniyye Camisi yakınlarında toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki sanayi bölgesi yakınlarında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu da 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Önceki günkü saldırılarla birlikte 125 Filistinli, işgalci güç tarafından katledilmiş oldu.