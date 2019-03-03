Omar’a alışamadılar

ABD’de son dönemde anti-semitizm tartışmalarının odağında olan ABD Kongresi’nin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar, bu defa Cumhuriyetçiler tarafından “teröriste” benzetildi. Batı Virginia Eyalet Meclisi binasına, Demokrat Partili Omar’ın, 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren teröristlere benzetildiği skandal bir afiş asıldı.

11 EYLÜL SALDIRILARIYLA HEDEF ALDILAR

Batı Virginia’da Cumhuriyetçi Partinin bir etkinliğinde ortaya çıkan ve sosyal medyada yayılan afişte, Ilhan Omar ve arkasında 11 Eylül 2001’de New York’taki ikiz kulelere yapılan saldırı anının olduğu bir fotoğraf yer alıyor. Üst kısmında “Asla unutmayacağız dediniz” yazan afişte Ilhan Omar’ın fotoğrafının altında ise “Ben, sizin unuttuğunuzun kanıtıyım” yazısı dikkati çekiyor. Afişi sosyal medya hesabında paylaşan Batı Virginia Eyalet Meclisi Demokrat Üyesi Mike Pushkin, “Neden Cumhuriyetçi meslektaşlarım için İslamofobik bir afişin asılmasının yanlış olduğunu söylemek bu kadar zor?” sözleriyle olaya tepki gösterdi.

Skandal afiş

CUMHURİYETÇİ VEKİL İSTİFA ETTİ

NBC’nin haberine göre, söz konusu afiş nedeniyle Meclisin Demokrat üyeleri ile Cumhuriyetçi üye Anne Lieberman arasında tartışma çıktı. Demokrat Meclis Üyesi Mike Angelucci, Lieberman’ın “Tüm Müslümanlar terörist” dediğini iddia ederek, “Müslümanlar terörist değil. Hristiyanlar da insanları öldürdü. Bu, tüm Hristiyanların terörist olduğu anlamına gelmez. Ben Hristiyanım ve bununla gurur duyuyorum ama terörist değilim. Lieberman’ın bu eyaletin insanlarını temsil etmesini istemiyorum” dedi. Olayın ardından hakkındaki iddiaları reddeden Lieberman, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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ANTİ-SEMİTİZM SUÇLAMALARI

Omar’a yönelik anti-semitizm suçlamaları, Demokrat vekilin, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC), İsrail’i desteklemeleri için ABD’li siyasilere para ödediğini ifade etmesiyle başlamıştı. Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına yönelik Twitter’dan önceki gün bir açıklamayla cevap vermişti. Açıklamasında Amerikan siyasetinde lobilerin rolüne dikkati çeken Omar, “AIPAC, Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

‘İç terörün hedefindeyim’

Ilhan Omar

Tartışmaların odağındaki Omar, yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Omar, “İç terörün ‘ölüm listesinde’ olduğuma ve bölgemdeki benzin istasyonlarındaki ‘Ilhan Omar’a suikast düzenleyin’ yazılarının nedenine ilişkin hiçbir şüphe yok” değerlendirmesinde bulundu. Paylaşımında NBC’nin haberine yer veren Omar, “Daha uzağa bakmaya gerek yok. Cumhuriyetçi Parti afişte beni teröriste benzetiyor ve kimse onları kınamıyor” ifadelerini kullandı.