DünyaOn binlerce sivil sıkıştı
ORTADOĞU

On binlerce sivil sıkıştı

Terör örgütü DEAŞ ve Esed rejiminden kaçarak İdlib'e sığınanların sayısı 200 bine ulaştı. Atme Kamplarına göç eden Suriyelilerden Owed, zor şartlar arasında kaçtıklarını belirterek, "Nereye baksak, nereye sığınsak bombardıman ve uçaklar hep peşimizdeydi. Olaylar karşısında ölümü temenni ettim" dedi. İdlib'in güneyinden kaçan El Halaf da, "Bir yandan Esed'in ve Rusların acımasız ve durmak bilmeyen bombardımanı diğer yandan da kışın şiddetli soğuğu. Ben dayanabilirim ancak çocuklar ve yaşlılar soğuktan inliyor" ifadelerini kullandı.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esed rejiminden kaçarak İdlib'in kuzeyindeki kamplara göç edenlerin sayısı 200 bine ulaştı.

Ülkenin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi ile İdlib'in güney kırsalı arasındaki bölgelerde yaşanan yoğun çatışmalar ve hava saldırıları, sivillerin İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına göç etmesine neden oldu.

Yaklaşık bir aydır İdlib güneyi ve Hama doğu kırsalındaki sivillerin 120'den fazla köyü terk etmesi sonucu İdlib'in kuzeyine göç edenlerin sayısı 200 bini buldu.

Semayı kaplayan bir feryat…
OYNAT01:00
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
YORUM YAP

Terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esed rejimi ile Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla evlerini terk etmek zorunda kalıyor. İdlib'in kuzeyi ve Hama'nın doğusundan kaçan aileler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki sığınmacı kamplarına göç ediyor. Saldırılardan kaçan siviller, şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle zor günler yaşıyor.

Sığınmacı kamplarının yetersizliği nedeniyle şiddetli yağış foseptik çukurlarının taşmasına neden olurken, bu durum bazı sağlık sorunlarını ortaya çıkardı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde saldırılarını sürdürüyor. Rejim güçleri, stratejik önemdeki Ebu Zuhur askeri havaalanının 4 kilometre yakınında bulunuyor. Geçen ekim ayında, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle İdlib gerginliği azaltma bölgesine saldırı başlatan rejim ordusu ve İran kontrolündeki yabancı gruplar, dün akşam Ebu Zuhur beldesindeki askeri havaalanının 1 kilometre yakınına ulaştı.

Göç eden sivillerin büyük kısmı sokaklarda, araçlarda veya kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşamlarına devam etmek zorunda kalıyor.

Nereye baksak, nereye sığınsak bombardıman ve uçaklar hep peşimizdeydi. Olaylar karşısında ölümü temenni ettim.
  • Esed rejiminin havadan ve karadan saldırıları nedeniyle Sincar'dan gelen Jaber Owed, rejimin ve Rusya'nın şiddetli hava saldırıları yüzünden Hama'dan, Sincar beldesi ve çevresindeki 74 köyden sivillerin daha güvenli buldukları Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Sincar'dan göç ettikleri geceyi unutmayacaklarını dile getiren Owed,"Şiddetli yağış vardı. Bizi yağmurdan koruyacak eşyalarımız bile ıslandı. Kullanmadıkları silah kalmadı, vakum (bombaları) ve roketatarlarla tüm bölgeyi vurdu. Kimliğimi, resmi evraklarımı bile çıkaramadım. Hepsi kaldı. Nereye baksak, nereye sığınsak bombardıman ve uçaklar hep peşimizdeydi. Olaylar karşısında ölümü temenni ettim. O yağmurlu gecede eşyalarımızı arabaya yüklerken Suriye'nin çeşitli bölgelerden göç eden ve hala geri dönemeyen insanlar aklıma geldi. Acaba geri dönebilecek miyiz? Halen barınacak ev veya çadır bulamadım. Bir depoda 40 kişi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
OYNAT00:57
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
YORUM YAP

"Çocuk ve yaşlılar soğuktan inliyor"

Sincarlı Muhylif El Halaf da rejimin saldırı ve kaçış anını şöyle anlattı:

Bir anda 'rejim ve destekçileri yaklaştı' dediler. Ne yapacağımızı bilemedik. Evlerimizden ne çıkaracağımızı bilemedik. Yoldayken nereye gideceğimize karar verdik. Bir yandan Esed'in ve Rusların acımasız ve durmak bilmeyen bombardımanı diğer yandan da kışın şiddetli soğuğu. Ben dayanabilirim ancak çocuk ve yaşlılar soğuktan inliyor. İnşallah savaşı kazanırız, yeniden toprağıma, suyuma, evime, çadırıma ve vatanıma başımız dik döneriz. Allah bizimle beraberdir.
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kritik yıl 2019 öncesi milli adım
Cumhurbaşkanlığı sistemi Türk siyasetini yeniden şekillendiriyor. Bunun ilk işareti de AK Parti ile MHP arasındaki 'Milli İttifak' görüşmeleri oldu.
Yaralı Yüz: Franck Ribery
2 yaşında geçirdiği ve hayatı boyunca yüzünde izini taşıyacağı kaza, 23 yaşında Müslüman oluşu... Bilinmeyen yönleriyle Fransız yıldız Ribery'nin hayatındaki dönüm noktaları...


Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.

KAPAT

YUKARI