Önce işkence sonra infaz: 80 yaşındaki çifti canlı kalkan yapmışlar

İşgalci güç İsrail askerlerinin Gazze'de işlediği insanlık suçu ve savaş suçlarına dair yeni bilgi ve belgler ortaya çıkmaya devam ediyor. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda boynuna patlayıcı bağladıkları 80 yaşındaki bir adamı canlı kalkan olarak kullandığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberde, adı açıklanmayan İsrail askerlerinin Gazze'de 80 yaşındaki bir adamı canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf ettiği belirtildi. Gazze'de 15 ay boyunca soykırım yapan İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dair birçok delil ortaya çıkmıştı. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Zeytun bölgesindeki olayda 80 yaşındaki Filistinli bir adam ve eşinin İsrail askerlerince evlerinde bulunduğu ifade edildi.

BAŞINI HAVAYA UÇURMAKLA TEHDİT ETTİLER

İsrail askerlerinin bastonla yürüyen adamı boynuna patlayıcı bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçması halinde boynundaki patlayıcıyı infilak ettirmekle tehdit edildiği kaydedildi. Yürümekte dahi zorlanan yaşlı adamın bölgedeki evlerde bubi tuzağı veya direniş gruplarından birilerinin olup olmadığını kontrol için İsrail askerlerince önden binalara gönderildiği aktarıldı.

EŞİNİ DE REHİN ALDILAR

Canlı kalkan kullanılan adamın eşinin de İsrail askerlerince evlerinde gözetim altında tutulduğu belirtildi. Olaya şahit olan ve adı açıklanmayan bir İsrail askeri, "Her eve bizden önce girdi, böylece eğer bubi tuzağı varsa bu tuzak bizim tarafımızdan değil de onun tarafından aktif hale gelecekti" dedi.

SOKAKTA KATLETTİLER

İsrail askerlerinin 8 saat boyunca bölgedeki evlere girerken canlı kalkan şeklinde kullandıktan sonra yaşlı adam ve eşinden Zeytun Mahallesi'nden ayrılarak güneye gitmelerini istedikleri ifade edildi. Ancak yaşlı adamı canlı kalkan olarak kullanan askerlerin bölgedeki diğer İsrail askerlerine yaşlı çiftin söz konusu bölgeden güneye geçmek için yola çıktığını bildirmediği aktarıldı. Bölgedeki diğer İsrail askerlerinin Zeytun Mahallesi'nden ayrılmaya çalışan Filistinli yaşlı çifte ateş açtığı kaydedildi. Canlı kalkan olarak kullanılan 80 yaşındaki Filistinli ve eşinin sokakta vurularak yaşamlarını yitirdiği belirtildi.







