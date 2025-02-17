İsrail havadan saldırıları artırıyor

Yeni Şafak'ın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, işgalci İsrail, Cenin Kampındaki camilerin yakınlarına piyade tümenleri konuşlandırarak her gün bölgeye askeri takviyeler yapıyor. Şu ana kadar saldırılar sebebiyle Cenin’de 25, Tulkerim’de 11, Tubas’ta ise 10 Filistinli şehit olurken, 475 binanın kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Bölgede yaşayan 40 bin Filistinli ise zorla yerinden edildi. Bölgede buldozerle pek çok mahalle yerle bir edilerek alt yapı sistemleri ciddi oranda tahrip ediliyor. Bu yüzden elektrik ve su kesintileriyle Filistinlilerin temel ihtiyaçlarına ulaşımı engellenerek tehcir planları hızlandırılıyor. Saldırıların Tulkerim, Nur Şems kampı ve Tulbas’ta da yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren yerel kaynaklar, Tulkerim ile Nur şems kamplarını birbirine bağlayan El-Alimi Caddesi ile Nablus Caddesi üzerinde konuşlanan işgalciler, araçları ve insanları durdurup Filistinlileri sorguya çekip tutukladıklarını ve yaşlı, kadın, çocuk demeden kontrol noktalarında pek çok Filistinlinin darp edildikleri belirtiliyor. Filistinlilerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştıran İsrail’in saldırıları yüzünden iş ve eğitim hayatı da olumsuz etkileniyor. Saldırılar yüzünden Batı Şeria’da eğitime ara verilerek dersler online verilmeye başlandı.