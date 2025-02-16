Soykırım bakanı Katz'dan ABD'ye teşekkür: Bombalar elimize ulaştı

Her biri bir ton ağırlığında olan bin 600 adet MK-84 ağır mühimmat sevkiyatı, Trump yönetiminin silahları dondurma kararından geri adım atmasının akabinde ABD'den İsrail'e ulaştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, memnuniyetle karşıladığı sevkiyatı "Hava Kuvvetleri ve İsrail ordusu için önemli bir değer" olarak nitelendirirken, ABD'ye "İsrail'e verdiği sarsılmaz destek" için de teşekkür etti.

Teslimat, Gazze'de ateşkes görüşmelerinin başarısızlığa uğraması halinde, soykırımcı İsrail ordusunun yeni bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğine işaret eden haberlerle birlikte bölgedeki gerilimin arttığı bir zamanda gerçekleşti.

Bomba sevkiyatının yanı sıra, işgalci İsrail ordusu tarafından kentsel yıkımlar için kullanılan 132 adet D9 zırhlı buldozer de satışlarındaki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ABD'den İsrail'e doğru yola çıktı.