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Orta Amerika ülkesinde uçak denize düştü

Orta Amerika ülkesinde uçak denize düştü

07:5618/03/2025, Salı
AA
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17 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
17 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 17 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın denize düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Roatan Valisi Hugo Varela, gazetecilere yaptığı açıklamada, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçağın, kısa süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğünü belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını dile getiren Varela, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yerel basına göre, uçak denize düştükten sonra alev aldı. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.


#Honduras
#Orta Amerika
#Roatan Adası

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