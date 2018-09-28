Dünya Yolcu uçağı denize iniş yaptı
ASYA

Yolcu uçağı denize iniş yaptı

Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz bilinemeyen bir nedenle deniz girintisine indi.

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Yeni Gine'den havalanan yolcu uçağı denize iniş yaptı
Yeni Gine'den havalanan yolcu uçağı denize iniş yaptı

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya Federal Devletleri'nin Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno havalimanı yakınında denize inen uçaktaki yolcular kurtarıldı.

  • Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz bilinemeyen bir nedenle deniz girintisine indi.

Mikronezya’nın Pohnpei Adası'ndan Papua Yeni Gine'ye giden bir yolcu uçağı Chuuk bölgesinde denize iniş yaptı.

YOLCULARIN TAMAMI KURTARILDI

PNG'ye ait Air Niugini uçağında kaç yolcunun bulunduğu henüz bilinmiyor ancak batmak üzere olan uçağın etrafında toplanan botların, yolcuların tamamını kurtardığı açıklandı.

Acil toplantı halinde olduğu bildirilen Air Niugini'den olayla henüz bir açıklama yapılmadı.

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