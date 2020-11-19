Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İsrail, İranı 79 kez vurdu
ORTADOĞU

Ortadoğu'da son durum: İsrail, İran’ı 79 kez vurdu!

İsrail, İran’ı 79 kez vurdu!

İsrail uçakları, Suriye’de Şam Havaalanı yakınlarında Esed rejimi ve İran’ın askeri hedeflerini bombaladı. Saldırıda Kudüs Gücü’ne ait depo ve hava savunma sistemleri de vuruldu. 2018’den bu yana İran’a saldırılarını arttıran İsrail, 2 yılda 79 hava saldırısı düzenledi. 497 kişinin öldüğü bu bombardımanlara Tahran’ın tepki göstermemesi dikkat çekiyor.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adrai, bombalamanın Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki İran güçlerinin ana karargahı olarak kullanılan bir kampı ve Şam’ın güneydoğusundaki üst düzey İranlı yetkililerin kaldığı lokasyonu hedef aldığını dile getirdi.
İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adrai, bombalamanın Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki İran güçlerinin ana karargahı olarak kullanılan bir kampı ve Şam’ın güneydoğusundaki üst düzey İranlı yetkililerin kaldığı lokasyonu hedef aldığını dile getirdi.

İsrail ordusu, Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenledi. İsrail jetlerinin Esed rejimi ve Kudüs Gücü’ne ait depo ile hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtildi. Hava saldırısının, Suriye sınırının İsrail tarafında bulunduğu bildirilen çok sayıda patlayıcı maddeye karşılık gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ortadoğu’da siber savaş: İran ve İsrail dijital cephede karşı karşıya geldi
DÜNYA
Ortadoğu’da siber savaş: İran ve İsrail dijital cephede karşı karşıya geldi

ÜST DÜZEY İRANLILAR VARDI

  • İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adrai, bombalamanın Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki İran güçlerinin ana karargahı olarak kullanılan bir kampı ve Şam’ın güneydoğusundaki üst düzey İranlı yetkililerin kaldığı lokasyonu hedef aldığını dile getirdi. Öte yandan Esad hükümetinin haber ajansı SANA, saldırıda 3 milisin öldüğünü ve birinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan Esed rejimine ve İran güçlerine hava saldırısı
OYNAT 00:29
İsrail ordusundan Esed rejimine ve İran güçlerine hava saldırısı
İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail jetlerinin Esed rejimi ve Kudüs Gücü'ne ait depo ile hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtildi.

250 HEDEF İMHA OLDU

2011 yılından beri Suriye’deki İran hedeflerini vuran İsrail, 2018 yılından itibaren bu saldırılarını daha da artırdı. İsrail ordusu 2018 yılı başından 2020 Eylül’üne kadar İran destekli güçlere tam 79 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda, aralarında binalar, cephanelikler, karargahlar ve askeri araçlar olmak üzere 250’den fazla hedef imha edildi.

250 hedefe saldırı yapıldı. İran’dan en ufak bir tepki gelmedi.

İsrail Şam’da İran’ı vurdu: Bir İranlı general öldürüldü
DÜNYA
İsrail Şam’da İran’ı vurdu: Bir İranlı general öldürüldü

İRAN’DAN TEPKİ YOK

  • Yine verilere göre bu saldırılarda Lübnan Hizbullahı, İran milisleri ve rejim askerlerinden 497 kişi öldü. Hava harekatlarında hayatını kaybeden sivil sayısı ise 3’ü kadın 3’ü çocuk olmak üzere 12 olarak açıklandı. Tüm bu saldırılar karşısında hem İran’ın hem de Suriye’deki İran güçlerinin herhangi bir karşılık vermemesi dikkat çekti.
Abone Ol Google News
Liderlik için çıktıkbir alt lige düştük

Liderlik için çıktık
bir alt lige düştük

​A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde küme düştü.
Gazzede kriz uyarısı

Gazze'de kriz uyarısı

Büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felaketle karşı karşıya kalabilir.
Sözcü İsviçreli patrona satıldı

'Sözcü İsviçreli
patrona satıldı'

​Cumhuriyet'in haberine Sözcü'den yalanlama.
İki askerimiz <br>şehit oldu

İki askerimiz
şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Faydaları <br>saymakla bitmiyor

Faydaları
saymakla bitmiyor

Birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor.
İsrail 'den <br>hava saldırısı

İsrail 'den
hava saldırısı

​Esed ve İran'a ait 8 askeri hedefi vurdular.

Aşının tarihi <br>belli oldu

Aşının tarihi
belli oldu

​Bakan Koca, sayıyı da açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a <br>hayranlığı bellidir

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a
hayranlığı bellidir

Bahçeli'den Alattin Çakıcı açıklamalarına sert tepki.
İstanbul'da<br>zamanlı denetim

İstanbul'da
zamanlı denetim

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
Hain tuzaklar <br>imha edildi

Hain tuzaklar
imha edildi

​Kahraman komandolarımız inlerine girdi.
Türkiye'nin gücünü <br>tüm dünya gördü

Türkiye'nin gücünü
tüm dünya gördü

​Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat'tan EXPO açıklaması.
Arap kamuoyu yoklandı

Arap kamuoyu yoklandı

En yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı.
Sigarada büyük tehlike

Sigarada büyük tehlike

Koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu

Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Sayılar hızla artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.