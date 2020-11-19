İsrail, İran’ı 79 kez vurdu!

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adrai, bombalamanın Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki İran güçlerinin ana karargahı olarak kullanılan bir kampı ve Şam’ın güneydoğusundaki üst düzey İranlı yetkililerin kaldığı lokasyonu hedef aldığını dile getirdi.

İsrail ordusu, Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenledi. İsrail jetlerinin Esed rejimi ve Kudüs Gücü’ne ait depo ile hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtildi. Hava saldırısının, Suriye sınırının İsrail tarafında bulunduğu bildirilen çok sayıda patlayıcı maddeye karşılık gerçekleştirildiği iddia edildi.

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ÜST DÜZEY İRANLILAR VARDI

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adrai, bombalamanın Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki İran güçlerinin ana karargahı olarak kullanılan bir kampı ve Şam’ın güneydoğusundaki üst düzey İranlı yetkililerin kaldığı lokasyonu hedef aldığını dile getirdi. Öte yandan Esad hükümetinin haber ajansı SANA, saldırıda 3 milisin öldüğünü ve birinin de yaralandığını açıkladı.

OYNAT 00:29 İsrail ordusundan Esed rejimine ve İran güçlerine hava saldırısı İsrail ordusu, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail jetlerinin Esed rejimi ve Kudüs Gücü'ne ait depo ile hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 8 askeri hedefi vurduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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250 HEDEF İMHA OLDU

2011 yılından beri Suriye’deki İran hedeflerini vuran İsrail, 2018 yılından itibaren bu saldırılarını daha da artırdı. İsrail ordusu 2018 yılı başından 2020 Eylül’üne kadar İran destekli güçlere tam 79 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda, aralarında binalar, cephanelikler, karargahlar ve askeri araçlar olmak üzere 250’den fazla hedef imha edildi.

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250 hedefe saldırı yapıldı. İran’dan en ufak bir tepki gelmedi.

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İRAN’DAN TEPKİ YOK