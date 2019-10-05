Dünya ÖSO eğitimleri yoğunlaştırdı
ORTADOĞU

ÖSO eğitimleri yoğunlaştırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna olası bir harekatı öncesi Özgür Suriye Ordusu unsurları, eğitimlerini sıklaştırdı. ÖSO güçleri, zorlu eğitimlerde hem arazi, hem de meskun mahal şartlarına hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
ÖSO'nun zorlu eğitimleri devam ediyor.
ÖSO'nun zorlu eğitimleri devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği 2016 yılındaki Fırat Kalkanı ve 2018'deki Zeytin Dalı harekatlarına katılan ÖSO güçleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekat öncesi de hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖSO bileşenlerinden Şukur El Şimal (Kuzey Kartalları Tugayı) askerleri, kampta eğitimlerine devam ediyor. Kamptaki bin 500 askere yakın dövüş, göğüs göğse muharebe ve meskun mahal eğitimleri veriliyor. İkinci Orduya bağlı Kuzey Kartalları Tugayı Eğitim Komutanı Yüzbaşı Halil Al Hayriye, sık sık eğitimlerini gözden geçiren tam donanımlı askerlerinin Türkiye’den gelecek sinyalle harekata katılacağını söyledi. Yüzbaşı Hayriye şöyle devam etti:

  • "Askerlerimize tüm eğitimlerini verdik. Sık sık da tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Biz operasyonlar için her zaman hazırız. Askerlerimize özel bir eğitim verdik. Bu özel eğitimler de nizami bir şekilde gerçekleşti. Askerlerimize meskun mahal eğitimleri de verdik. Şu anda bin 500 askerimizde tam donanımlı bir şekilde hazır bekliyor.”
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