Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür: Minnettarız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür: Minnettarız

11:058/05/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye'nin Pakistan'a sunduğu destek için teşekkürlerini sundu. Şerif ayrıca, Türkiye'nin Güney Asya'daki gerilimi azaltma çabalarına olan minnettarlıklarını ifade etti.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, dünya bu kritik durumu yakından izliyor. Bu zorlu dönemde Türkiye, Pakistan’a olan desteğini yineleyerek yanlarında olduğunu belirtiyor.


Dün akşam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, bölgedeki gerginlik ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı.

Bu görüşmenin ardından Şerif, sosyal medya platformu X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.


Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı minnettar olduğunu aktaran Şerif, Türk vatandaşlarının yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini takdirle karşıladığını kaydetti.





"Türkiye'ye minnettarız"


Şerif, sahadaki son askeri durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini anlatarak, "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır." ifadelerini kullandı.


Görüşmenin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaşmıştı


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alınmıştı.


Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.




#Pakistan
#Hindistan
#Şahbaz Şerif
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET SON YENİLEME TARİHİ AÇIKLANDI MI: Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücreti ne kadar?