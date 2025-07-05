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Pakistan'da çöken binada ölü sayısı 16'ya çıktı

Pakistan'da çöken binada ölü sayısı 16'ya çıktı

16:105/07/2025, Cumartesi
DHA
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Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir bina çöktü.
Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir bina çöktü.

Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'de 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirilenlerini sayısını 16'ya çıktığı bildirildi. Yetkililer, dün 10, bugün ise 6 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bina enkazından 8 kişi kurtarılırken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğu tahmin edildiği bilgisi verildi.






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