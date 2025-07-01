Pakistan Başbakanı Şerif'ten İran Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlar için İslamabad'daki İran Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziye defterini imzaladı.

The Nation gazetesinin haberine göre, ziyarette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Başbakan Özel Danışmanı Tarık Fatemi ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Amna Baloch da yer aldı.

Heyeti, büyükelçilik girişinde İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Mogaddam karşıladı.

Şerif, taziye defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada "İran halkının bu zorlu günlerinde yanlarında olduklarını" söyledi.

İran'ın “direnç ve cesaretini” öven Başbakan Şerif, saldırılarda yaralananlar ile şehit olanlar için dua etti.

Şerif, görüşmede İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a “en iyi dilek ve saygılarını” iletirken Pakistan'ın “sürekli ve kararlı” desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 935, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu bildirilmişti.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.







