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Pakistan'da deprem paniği: 200'den fazla mahkum firar etti

Pakistan'da deprem paniği: 200'den fazla mahkum firar etti

15:313/06/2025, الثلاثاء
AA
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Pakistan'da deprem sonrası 100'den fazla mahkum cezaevinden kaçtı
Pakistan'da deprem sonrası 100'den fazla mahkum cezaevinden kaçtı

Pakistan'ın Karaçi kentinde, gece yarısı meydana gelen depremin ardından bölgedeki bir hapishaneden 200'den fazla mahkumun kaçtığı belirtildi.

Dawn'un polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Karaçi'de hissedilen depremin ardından, bölgedeki bir hapishanedeki mahkumlar sayım için geçici olarak dışarı çıkartıldı.


Dışarı çıkartılmalarının ardından 200'den fazla mahkumun hapishaneden firar ettiğini ifade eden yetkililer, bu mahkumların 78'inin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan yetkililer, polisle çatışmaya giren bir mahkumun etkisiz hale getirildiğini belirtirken, bir diğerinin ise annesi tarafından teslim edildiğini ifade etti.

Firari mahkumlara ilişkin çalışmalar sürüyor.



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