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Panama Kanalı'nı isteyen Trump'ın ilk planı: Askeri varlığı artıracak

Panama Kanalı'nı isteyen Trump'ın ilk planı: Askeri varlığı artıracak

18:5613/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
AA
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Trump, ABD'nin güvenliği için Panama Kanalı'nın geri alınması gerektiğini savunuyor.
Trump, ABD'nin güvenliği için Panama Kanalı'nın geri alınması gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığından (Pentagon), "Panama'daki Amerikan askeri varlığını artırma" dahil Panama Kanalı ile ilgili seçenekler geliştirmesini istediği iddia edildi. Trump geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmada "Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak." demişti.

Amerikan NBC News kanalının, isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yönetimi, Panama Kanalı konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Habere göre; ABD'li yetkililer, olası planların Panama ordusuyla daha yakın işbirliği yapmaktan, ABD askerlerinin kanalı zorla ele geçirmesi gibi daha az olası bir seçeneğe kadar uzandığını belirtti.

ABD ordusuna talimat verdi

Yetkililere göre, Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı "geri alma" hedefine ulaşmak için "Panama'daki Amerikan askeri varlığını artırma" dahil çeşitli seçenekleri hazırlaması yönünde ABD ordusuna talimat verdi.

Bu kapsamda ABD Güney Komutanlığı'nın Panama ordusuyla daha yakın işbirliği yapması ve ABD askerlerinin Panama Kanalı'nı zorla ele geçirmesi gibi daha az olası bir seçeneğe kadar birçok olası seçeneğe ilişkin potansiyel planların hazırlanacağı kaydedildi.

Trump sinyalini vermişti

Trump geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmada
"Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak."
ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.




#Donald Trump
#Panama Kanalı
#Pentagon

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