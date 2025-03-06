Trump'tan Kongre'de Grönland çıkışı: Öyle ya da böyle alacağız

Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında Trump, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalara, ABD’nin küresel ticaret stratejilerine, ulusal güvenliğe ve ekonomik büyümeye yönelik planlarına vurgu yaptı. Konuşma, bazı Demokrat Partili Kongre üyelerinin protestoları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da Trump’ın mesajları büyük yankı uyandırdı. Demokrat Senatör Al Green, Başkan Trump’ın konuşmasını protesto etmek için sık sık bölmesi üzerine salondan çıkarıldı. Başkan Trump, Amerika’nın altın çağının daha yeni başladığını belirterek, "Tanrı Amerika’yı korusun" sözleri ile konuşmasını bitirdi. Trump'ın dış politikada Ukrayna, Grönland ve Panama'ya ilişkin açıklamalarıyla "Önce Amerika ve "Güç yoluyla barış" politikları üzerinden doktrinini göz önüne serdiği belirtildi. Konuşmasında ABD’nin küresel genişleme politikalarına da değinen Trump, Grönland halkına ABD’ye katılmaları yönünde resmi bir davette bulundu. Grönland’ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Trump, burayı öyle ya da böyle Amerikan topraklarına katmak istediklerini açıkladı.