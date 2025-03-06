Trump'tan Kongre'de Grönland çıkışı: Öyle ya da böyle alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kongre’de gerçekleştirdiği ilk hitabında, iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında Trump, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalara, ABD’nin küresel ticaret stratejilerine, ulusal güvenliğe ve ekonomik büyümeye yönelik planlarına vurgu yaptı. Konuşma, bazı Demokrat Partili Kongre üyelerinin protestoları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da Trump’ın mesajları büyük yankı uyandırdı. Demokrat Senatör Al Green, Başkan Trump’ın konuşmasını protesto etmek için sık sık bölmesi üzerine salondan çıkarıldı. Başkan Trump, Amerika’nın altın çağının daha yeni başladığını belirterek, "Tanrı Amerika’yı korusun" sözleri ile konuşmasını bitirdi. Trump'ın dış politikada Ukrayna, Grönland ve Panama'ya ilişkin açıklamalarıyla "Önce Amerika ve "Güç yoluyla barış" politikları üzerinden doktrinini göz önüne serdiği belirtildi. Konuşmasında ABD’nin küresel genişleme politikalarına da değinen Trump, Grönland halkına ABD’ye katılmaları yönünde resmi bir davette bulundu. Grönland’ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Trump, burayı öyle ya da böyle Amerikan topraklarına katmak istediklerini açıkladı.
PANAMA LİMANLARI AMERİKAN ŞİRKETİNE
Konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’den aldığı önemli bir mektubu kamuoyuyla paylaşan Trump, ABD ile planlanan mineraller anlaşmasının Washington için uygun olan herhangi bir tarihte imzalanmaya hazır olduğunu kaydetti. Trump, Zelenski’nin barış yönündeki mesajlarını olumlu karşıladığını ve bu sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı, aynı zamanda Rusya ile ciddi müzakereler yürütüldüğünü ve Moskova’dan barışa dair güçlü sinyaller aldıklarını belirtti. "Bu anlamsız savaşı sona erdirmenin zamanı geldi" diyen Trump, Washington’ın barış sürecine liderlik etmeye hazır olduğunu vurguladı. ABD’nin küresel ticaretteki stratejik pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Trump, Panama Kanalı’nın iki yanında bulunan limanların işletme haklarının büyük bir Amerikan şirketi tarafından satın alındığını da duyurdu.
Mars’a Amerika bayrağı çekme sözü
- Trump, ABD’nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını da vurgulayarak, Amerikan bayrağını Mars’a dikme hedeflerinin olduğunu açıkladı. Uzay çalışmalarının hızlandırılacağını belirten Trump, "Amerikan ruhunun durdurulamaz gücünü yeniden keşfedeceğiz ve Amerikan rüyasının sınırsız vaadini yenileyeceğiz" diye konuştu.