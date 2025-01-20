Panama'dan Trump'a 'kanal' resti: Yönetimimize kimse müdahale edemez

Bugün ettiği yeminle ABD Başkanlığına resmen başlayan Donald Trump, "Panama Kanalını geri alacağız" vaadini tekrarladı. Bu sözlere Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'dan tepki geldi. "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." diyen Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir." dedi.
Mulino, X sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
"Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak"
Panama lideri Mulino paylaşımında, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadelerini kullandı.
"Yönetimimize kimse müdahale edemez"
Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına dikkati çeken Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir." görüşünü paylaştı.
Mulino, Torrijos-Carter Anlaşması'nı hatırlatarak, şunları kaydetti:
Trump ne demişti?
Panama Kanalı'nın, ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." diye konuşmuştu.
Trump, Panama Kanalı'nı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." demişti.