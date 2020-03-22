Paniğe kapılıp sistemi tıkamayın: İhtiyacı olan maske takmalı

Yeni tip koronavirüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşların test yaptırmak için sağlık kuruluşlarına akın etmesi sağlık sistemini zorluyor. Uzmanlar, vatandaşların panik halinde test yapma girişimini doğru bulmuyor.

Koronavirüs testlerinin iki aşamada yapıldığına dikkati çeken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Test, hastalık semptomları olan kişilere ilk olarak yapılıyor. Bu kişilerle temas etmiş kişiler yapılacak test örneklerini ise temaslı takip kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri giderek alıyor” dedi. Vatandaşların panik halinde test yaptırma girişiminde bulunmalarının doğru olmadığını söyleyen Yavuz, “İnsanların kendisi ben merak ettim geldim, test yaptıracağım gibi bir işe girişmemeli. O doğru bir yöntem değil. Sadece hastalık semptomları gösteren kişiler ve temas edenlere test yapılıyor” diye konuştu.

Serap Şimşek Yavuz

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İHTİYACI OLAN MASKE TAKMALI

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle tüm dünyada medikal malzeme sıkıntısı yaşandığına vurgu yaşan Prof. Dr. Yavuz, “Maske, eldiven, dezenfektan gibi diğer medikal malzemelerle ilgili sağlık kuruluşlarında çok ciddi bir talep artışı var. Çeşitli girişimlerde bulunulsa da malzeme sıkıntısı dönem dönem oluyor. Eksiklikler yaşanabiliyor. Malzemelerin sınırlı olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

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MEVCUT ÖNERİLERE UYUN

Türkiye’nin tıbbi malzeme üreten bir ülke de olsa bu kadar yoğun talebi karşılamanın zorluğuna dikkati çeken Prof. Yavuz, şöyle konuştu: “Ayrıca halkın maskeleri artık bırakması lazım. Maske, hasta olanlar ve hasta bakmak zorunda olan kişilerce kullanıldığı zaman amacına ulaşmış olur. Gerçekten maskeye ihtiyacı olan insanların buna ulaşma imkanı ortadan kalkmış oluyor. Esas risk altındaki sağlık çalışanlarının maske sıkıntısı yaşamaması lazım.” Eldiven kullanımını da önermediklerini belirten Prof. Yavuz, vatandaşların Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymasını istedi.