Panikleyen PKK, Irak ve İran'dan terörist getirip silahlı eğitim veriyor

Terör örgütü PKK'nın İran ve Irak'tan bin 300 yandaşını Suriye'ye getirip silahlı eğitim verdiği ortaya çıktı.
Türkiye'nin terörü bitirme kararlılığına yönelik adımlarıyla korkuya kapılan terör örgütü PKK/YPG, Suriye'ye dışarıdan terörist getirmeye başladı. Terör örgütünün, Aynularab (Kobani) işgalini güçlendirmek adına İran ve Irak'tan 1300 erkek ve kadın teröristi Suriye'ye soktuğu ve silahlı eğitim verdiği öğrenildi.
Terör örgütü PKK/YPG
, Irak ve İran'dan getirdiği yandaşlarına
Aynularab
'daki (Kobani) işgalini tahkim etmek için silahlı eğitim veriyor.
AA'nın Haseke ve Kamışlı'daki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından 1300 erkek ve kadını
Suriye
'ye soktu.
Teröristlere eğitim verip kamplara götürüyorlar
Teröristlere eğitim verip kamplara götürüyorlar
Örgüt, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı
Aynularab
'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor.
Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını
Rakka
ve
Deyrizor
'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor.
Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.
"Teröristler Suriye'yi terk etmeli"
"Teröristler Suriye'yi terk etmeli"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "
Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin (Suriye'yi) behemehal terk etmeleri gerekiyor.
" ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass
da Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve Suriye'de bulunan yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetmişti.
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