Papa Francis'in ölümü nedeniyle Arjantin ve İspanya'da yas ilan edildi

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderleri baş sağlığı mesajı yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa Francis, Kilisenin Buenos Aires'ten Roma'ya kadar yoksullara neşe ve umut getirmesini, insanları birbirleriyle ve doğayla birleştirmesini istedi. Bu umut, ondan sonra da sonsuza dek devam etsin" dedi.

Ülkelerde Papa için mesaj yayınladı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, başsağlığı mesajında Papa'yı "halkın adamı" olarak nitelendirirken, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise Papa Francis'in bulaşıcı gülümsemesinin dünya çapında milyonlarca insanın kalbini kazandığını söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Katolik Kilisesi'nin çok ötesinde, alçakgönüllülüğü ve yoksullara olan saf sevgisiyle milyonlara ilham verdi" ifadesini kullandı.

Papa'nın ölümünden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa'nın son kez dünyaya yönünü değiştirme, onarıcı ve koruyucu bir yol izleme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Papa'nın vefatından dolayı "derin acı duyduğunu" açıklarken, Polonya Başbakanı Donald Tusk da Papa'yı "iyi, sıcakkanlı ve duyarlı biri" olarak nitelendirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Francis'in "barış, sevgi ve şefkatin sesi" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından, "Huzur içinde uyu Papa Francis" paylaşımını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tüm Katoliklere ve Papa'nın sevenlerine başsağlığı diledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Papa Francis'in "sınırsız şefkat" sahibi olduğunu ifade ederken, İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter, Papa'yı "barış için yorulmadan çalışan büyük bir ruhani lider" olarak nitelendirdi.

Arjantin ve İspanya'da yas ilan edildi

Papa'nın ölümü nedeniyle "derin bir üzüntü" duyduğunu kaydeden Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "Bugün önemsiz görünen farklılıklara rağmen, onun nezaketini ve bilgeliğini tanımak benim için gerçek bir onurdu" ifadesini kullandı. Arjantin hükümeti, Papa'nın ölümü dolayısıyla 7 günlük yas ilan etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Barışa, sosyal adalete ve en savunmasızlara olan bağlılığı bize derin bir miras bıraktı. Huzur içinde uyu" dedi. İspanya hükümeti de 3 günlük yas ilan etti.