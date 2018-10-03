Dünya Papa güven vermiyor
AMERİKA

ABD'de Papa Franciscus'a güven azaldı

Papa güven vermiyor

ABD'de Katolikler arasında yapılan araştırmaya göre cinsel istismar skandallarının ardından gösterdiği tutum nedeniyle Papa Franciscus'a güvenin azaldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Papa Franciscus
Papa Franciscus

ABD'de, cinsel istismar skandalları ile sarsılan Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa Franciscus'a olan güvenin azaldığı bildirildi.

En büyük güven kaybını erkeklerde yaşadı

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre ABD'de Katolikler arasında, cinsel istismar skandallarına karşı tutumu nedeniyle Papa Franciscus'a güven azaldı.

Her 10 Katolikten 6'sının Papa Franciscus'un cinsel istismara karşı çabalarının yetersiz kaldığını söylediğine dikkat çekilen ankette, 10 kişiden sadece 3'ünün Papa'nın cinsel istismara karşı mücadelesini beğendiği ifade edildi.

Anket sonuçlarına göre Papa Franciscus, erkekler arasında kadınlara oranla daha fazla güven kaybı yaşadı.

Katolik kiliselerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları

Katolik Kilisesinin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

  • Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.
Bu kimin parası?

Bu kimin parası?

​ABD'ye 2,5 milyar lira transfer eden 417 kişiye gözaltı kararı.
Ekonomik saldırı ve terör iç içe

Ekonomik saldırı ve terör iç içe

'​Türkiye'ye karşı iş yapabileceklerini sananlar yanılacaklar'
Akdeniz'de tropikal fırtınalar artacak

Akdeniz'de tropikal fırtınalar artacak

​Meteoroloji uzmanından iki bölge için korkutan uyarı.
Papa güven vermiyor

Papa güven vermiyor

​Biz değil, ABD'li araştırma şirketi söylüyor.
FETÖ kasasınıkorku ele verdi

FETÖ kasasınıkorku ele verdi

Konsolosluğa giderek yakalama kararını sormuş.
Rakka-Kerkük yağması

Rakka-Kerkük yağması

​Petrol için ABD'li, Fransız ve İngilizler sıraya girdi.
İttifaka bağlıyız

İttifaka bağlıyız

​Bahçeli: İstanbul dışından aday göstereceğiz.
Öksüz de o listede

Öksüz de o listede

Erdoğan, FETÖ'cülerin listesini Almanya'ya vermişti.

Münbiç'ten çıkın artık

Münbiç'ten çıkın artık

​Çavuşoğlu: YPG'lilerin çıkarılmas zamanı geldi.
Orduçikolata üssü oluyor

Orduçikolata üssü oluyor

​Hedef fındıktan 10 milyar dolar gelir elde etmek.
Tek sorumluben değilim

Tek sorumluben değilim

​Fenerbahçe'de Philip Cocu, kendini savundu.
79 yıllık rekor

79 yıllık rekor

Ege'de eylül ayında yapılan ihracat yüzde 20 arttı.
Vatikan'ınistismar örtbası

Vatikan'ınistismar örtbası

Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarcıları halen papazlık yapıyor.
Göz kamaştırıyor

Göz kamaştırıyor

Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde geceye damga vurdu.
Atatürk büstünü çaldılar

Atatürk büstünü çaldılar

​Anında yeni büst temin edildi.
ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

ABD askerleri eğitim için Türkiye'de

Bakanlıktan 'Münbiç'te ortak devriye' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.