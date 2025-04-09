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Paris'i korkutan yangın

Paris'i korkutan yangın

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa’nın başkenti Paris'te Renzo Piano tarafından tasarlanan yeni bir mahkeme kompleksinin yakınında büyük bir yangın çıktı. Şehrin dört bir yanına duman yayılırken yetkililer halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı. İtfaiyeciler şehrin en büyük geri dönüşüm tesislerinden birini kasıp kavuran yangınla mücadele ederken, Fransız başkenti kalın bir kara bulutla kaplandı. İtfaiye yetkilileri yaptıkları açıklamada, olay yerinde yaklaşık 60 itfaiye aracı ve 200 itfaiyecinin bulunduğunu ve herhangi bir ölüm gerçekleşmediğini belirtti. Etkilenen 17. bölgenin belediye başkanı Geoffrey Boulard, yerel bir televizyona, açıklamalarda bulunarak "İtfaiyeciler çok hızlı bir şekilde geldi ancak yangın yer altında çıktı ve sonra binaya yayıldı" dedi. Syctom geri dönüşüm tesisindeki yangın, merkezi İtalyan mimar Piano tarafından tasarlanan ve 2018'de açılışı yapılan cam gökdelen olan Paris'in ana mahkeme kompleksinin hemen yanındaydı.


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