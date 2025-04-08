Diyarbakır'da bina yangını: 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Oğlaklı Mahallesi 6. Sokak'ta bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.