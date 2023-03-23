Paris'te emeklilik reformunu destekleyenlere tepki: İşçiler elektriği kesti

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reforma karşı birçok sektör, 9. kez ülke genelinde kitlesel greve gitti. Enerji, ulaşım ve eğitim dahi çok sayıda sektör çalışanı, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto ediyor. Temizlik çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris'te binlerce ton çöp yığını oluşurken, ulaşım sektörü çalışanlarının grevi tren ve otobüs seferlerinde büyük aksaklıklara yol açmaya başladı.