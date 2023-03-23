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Dünya

Paris'te emeklilik reformunu destekleyenlere tepki: İşçiler elektriği kesti

Fransa sokakları son dönemde şiddetli olaylara sahne oluyor. Tartışmalı emeklilik reformunu onaylamayan vatandaşlar hükümeti protesto etmek için gösteriler düzenliyor. Greve giden enerji sektörü çalışanları, reforma destek veren Paris 6 Belediyesi'nin elektriğini kesti.

15:01 . 23/03/2023 Perşembe
AA
Fransa'da sular durulmuyor.

Fransa'da sular durulmuyor.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkede 240 farklı noktada emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 9.'su düzenleniyor.


İstihbarat servisleri, gösteriler için 800 bine yakın kişinin sokaklara ineceğini belirtirken, sendikalar bu sayının 1 milyonu aşmasını öngörüyor.


Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki enerji çalışanları, emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reformu desteklediği gerekçesiyle Paris 6 Belediyesi'nin elektriklerini kesti.

Diğer yandan göstericiler, Paris'teki büyük tren garlarından Gare de Lyon'u bastı ve tren seferlerini engelledi.

Ayrıca ülkenin resmi demir yolu işletmesi SNCF'teki çalışanların en az yüzde 25'i grevlere destek için iş bıraktı.

Protestocular Rennes kentindeki birçok otoyolu trafiğe kapattı.



Emeklilik reformu krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.

16 Mart'ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa’da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı.

Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı.

Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.



#belediye
#elektrik
#emeklilik reformu
#fransa
#grev
#protesto
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