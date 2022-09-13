Dünya Paşinyan telefon diplomasisine sarıldı Putin ve Macronla görüştü
ASYA

Paşinyan telefon diplomasisine sarıldı: Putin ve Macron'la görüştü

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarının ardından bölgede başlayan çatışma sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Paşinyan telefon diplomasisine sarıldı: Putin ve Macronla görüştü
Paşinyan

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada Paşinyan'ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı duyuruldu.

Hükümet açıklamasında Paşinyan'ın Macron ile görüşmesinde durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.


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