Dünya Pentagon fark etti F-35lerde Çin malı krizi
AMERİKA

Pentagon fark etti: F-35'lerde Çin malı krizi

F-35'in ana üreticisi Lockheed Martin, uçağın bir parçasında Çin hammaddesi çıkması üzerine teslimatların geçici olarak askıya aldındığını duyurdu.

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Pentagon fark etti: F-35lerde Çin malı krizi
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ABD, F-35 motorunda kullanılan mıknatıslardan birinin alaşımının Çin'den ithal edildiğini tespit etmesi üzerine uçağın Amerikan ordusu ve müşteri ülkelere teslimatını geçici olarak askıya aldı.

NTV'nin haberine göre; Uçağın ana üreticisi firma Lockheed Martin'in yaptığı açıklamada, uçağın turbo motor pompalarından birinde kullanılan bir mıknatısın alaşımının Çin'den ithal edildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, uçakta kullanılan malzemenin gerekli yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak üzere uçağın ABD ordusuna ve uçağın alıcısı olan müşteri ülkelere teslimatının askıya alındığı kaydedildi.

  • Açıklamada şu anda teslim edilmiş ve kullanılan uçakların bu süreçten etkilenmediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Kontrat Yönetim Ajansının 19 Ağustos'ta Müşterek Savaş Uçağı F-35 Ofisi'ne, uçakta kullanılan söz konusu mıknatısın Çin'den ithal edilen hammadde ile üretildiği uyarısında bulunduğu ifade edilen açıklamada, ağustos sonlarında tedarikçilerden birinin şirkete kullandıkları ham maddenin Çin'den alındığını ancak mıknatısların ABD'de manyetize edildiğini bildirdiğine dikkat çekildi.

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