Dünya Pentagon İsraili CENTCOMun yetki alanına dahil etti
AMERİKA

Pentagon İsrail'i CENTCOM'un yetki alanına dahil etti

Pentagon İsrail'i CENTCOM'un yetki alanına dahil etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Birleşik Komutanlık Planı'nda değişiklik yaparak İsrail'i Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının (EUCOM) yetki alanından çıkarıp Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yetki alanına dahil ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pentagon
Pentagon

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci devam ederken ABD İsrail'in Orta Doğu'ya daha çok müdahil olacağı bir adım attı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD bugün Birleşik Komutanlık Planı'nda bir değişiklik yaptı. 2020 Birleşik Komutanlık Planı, İsrail'i ABD'nin Avrupa Komutanlığı sorumluluk alanından çıkarıp, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanına aldı." ifadelerine yer verildi.

  • Pentagon'un her iki yılda bir bölgesel muharip komutanlıkların yetki alanlarını gözden geçirdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ABD menfaatlerini korumak ve tehdit risklerini en aza indirgemek için sorumluluk alanlarının zaman zaman değiştirilebildiği kaydedildi.

Açıklamada atılan yeni adımla ilgili şu değerlendirmede bulunuldu:

"İbrahim Ahitleri'nden (İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları) sonra İsrail ile Arap komşuları arasındaki tansiyonun azalması, Orta Doğu'daki ortak tehditlere karşı kilit ortakları bir araya getirmek üzere ABD'ye stratejik bir fırsat sağladı. İsrail ABD'nin önde gelen stratejik ortaklarından biridir ve bu adım İsrail ile Avrupalı müttefiklerimiz arasındaki güçlü iş birliği korunurken, ABD Merkez Kuvvetler bölgesindeki ortaklarımızla iş birliği için daha fazla fırsat sağlayacaktır."

ABD ordusu beşi fonksiyonel altısı bölgesel olmak üzere 11 muharip birleşik komutanlıktan oluşuyor.

Stratejik Kuvvetler, Siber Güvenlik, Uzay Kuvvetleri, İkmal Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler fonksiyonel muharip komutanlıkları olarak ayırılırken, EUCOM ve CENTCOM'un yanı sıra Afrika Kuvvetleri (AFRICOM), Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM), Güney Saha (SOUTHCOM) ve Kuzey Saha (NORTHCOM) Komutanlıkları ise bölgesel kuvvetler olarak görev icra ediyor.

ABD'yi ayağa kaldıracak olay: Biden'ın ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı
DÜNYA
ABD'yi ayağa kaldıracak olay: Biden'ın ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı
Abone Ol Google News
Kulağını ısırdılar

Kulağını ısırdılar

​Polis ve bekçiler cep telefonu ışıklarıyla aradı.
Hayata sımsıkı tutundu

Hayata sımsıkı tutundu

​Kordon dolanan ayağını kaybetti, altı aylık doğdu ama...
İngiltere alarmda!

İngiltere alarmda!

Ülkeye tüm giriş çıkışlar kapatılıyor.
WhatsApp'tan geçenler BiP'i<br>daha güvenli buluyor

WhatsApp'tan geçenler BiP'i
daha güvenli buluyor

​Areda Survey'den yeni araştırma.
Randevusu olanlar<br>muaf tutulacak

Randevusu olanlar
muaf tutulacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine ek genelge.

​DEİK Yönetim Kurulu üyelerine hitap ediyor.

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.

​"Aşıda herhangi bir yan etki yok ikinci dozu da olacağım."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.