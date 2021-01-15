Pentagon İsrail'i CENTCOM'un yetki alanına dahil etti

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci devam ederken ABD İsrail'in Orta Doğu'ya daha çok müdahil olacağı bir adım attı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD bugün Birleşik Komutanlık Planı'nda bir değişiklik yaptı. 2020 Birleşik Komutanlık Planı, İsrail'i ABD'nin Avrupa Komutanlığı sorumluluk alanından çıkarıp, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanına aldı." ifadelerine yer verildi.

Pentagon'un her iki yılda bir bölgesel muharip komutanlıkların yetki alanlarını gözden geçirdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ABD menfaatlerini korumak ve tehdit risklerini en aza indirgemek için sorumluluk alanlarının zaman zaman değiştirilebildiği kaydedildi.

Açıklamada atılan yeni adımla ilgili şu değerlendirmede bulunuldu:

"İbrahim Ahitleri'nden (İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları) sonra İsrail ile Arap komşuları arasındaki tansiyonun azalması, Orta Doğu'daki ortak tehditlere karşı kilit ortakları bir araya getirmek üzere ABD'ye stratejik bir fırsat sağladı. İsrail ABD'nin önde gelen stratejik ortaklarından biridir ve bu adım İsrail ile Avrupalı müttefiklerimiz arasındaki güçlü iş birliği korunurken, ABD Merkez Kuvvetler bölgesindeki ortaklarımızla iş birliği için daha fazla fırsat sağlayacaktır."

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ABD ordusu beşi fonksiyonel altısı bölgesel olmak üzere 11 muharip birleşik komutanlıktan oluşuyor.

Stratejik Kuvvetler, Siber Güvenlik, Uzay Kuvvetleri, İkmal Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler fonksiyonel muharip komutanlıkları olarak ayırılırken, EUCOM ve CENTCOM'un yanı sıra Afrika Kuvvetleri (AFRICOM), Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM), Güney Saha (SOUTHCOM) ve Kuzey Saha (NORTHCOM) Komutanlıkları ise bölgesel kuvvetler olarak görev icra ediyor.