Dünya Pentagondan işgal üslerine takviye
AMERİKA

Pentagon'dan işgal üslerine takviye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) iki gün içinde onlarca zırhlı araç, tır ve askeri Suriye'nin kuzeyindeki terör üslerine takviye olarak gönderdi. ABD ordusu bölgedeki petrol sahalarını işgal eden YPG/PKK terör örgütüne destek amacıyla Haseke ve Deyrizor bölgelerindeki askeri üs ve noktalarına Irak üzerinden askeri ve lojistik takviye gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in "Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme işlemi tamamlandı" açıklamasına rağmen (Pentagon) Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına takviye gücü göndermeye devam ediyor. ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarında bulundurduğu üs ve askeri noktalarına Irak üzerinden askeri ve lojistik takviye gönderdi. Terör üslerine birer gün arayla yoğun askeri takviyenin yapılması, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bölgeden çekilme işleminin tamamlandığına ve 600 asker bırakıldığına ilişkin sözlerinin doğruluğunu gündeme getirdi.

50 TIRLIK KONVOY

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta konuşlu ABD unsurları, dün gece Simalka sınır kapısı üzerinden Haseke'nin Şeddadi bölgesindeki Cibse petrol sahasına 50 tırdan oluşan bir askeri konvoy gönderdi. Konvoyda 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı tırlar yer aldı.

ZIRHLI ARAÇLAR VE ASKERLER

ABD ordusu önceki gün de el-Velid sınır kapısı üzerinden, personel taşıyıcı 9 zırhlı araç ve 50 askerden oluşan takviye gücünü Deyrizor'un Ömer petrol sahasına göndermişti. Suriye'de petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan ABD ordusu, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bu bölgelerde devriyelerini de sürdürüyor.

  • 14 bin ek asker iddiası
  • Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump yönetiminin İran'a karşı Ortadoğu'ya 14 bin asker göndereceğini iddia etti. WSJ'nin iddiasına göre Trump yönetiminin 14 bin yeni asker, ondan fazla gemi ve birçok askeri malzemenin sevk edilmesi için plan yaptığını öne sürdü. Yetkili, sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti. İran’a karşı konuşlanacağı söylenen askeri güçle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı. Farah, " Wall Street Journal'ın bu haberi yanlış. ABD, İran'a karşı koymak için Ortadoğu'ya 14 bin asker göndermeyi düşünmüyor" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan sözcü, İran’ı açıklamadan çıkararak şunları yazdı: “Açık olmak gerekirse, haber yanlış. ABD, Ortadoğu’ya 14 bin ek asker göndermeyi düşünmüyor.”

  • Yeni bahane petrol sahaları

    ABD güçleri Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalin destek amacıyla bölgede toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Amerikalı komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile toplantı yaparak bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti. ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti. 26 Ekim'de ABD'nin Rümeylan ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahalarına personel taşıyıcıların da yer aldığı en az 45 zırhlı araçtan oluşan takviye güç gönderdiğini duyurmuştu.


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