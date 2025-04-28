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PKK Irak'ta Peşmergeye saldırdı

PKK Irak'ta Peşmergeye saldırdı

21:1528/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Irak'ın Duhok şehrinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı üç Peşmerge yaralandı. Saldırı, bomba yüklü İHA ile gerçekleşti.

Terör örgütü PKK, Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine yönelik bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Karakol kurulmasını sabote girişimi

Edinilen bilgiye göre, Peşmergenin bölgede karakol kurulmasına ilişkin hazırlık yaptığı ve terör örgütünün ise bu süreci sabote etmek için saldırı düzenlediği kaydedildi.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırıda yaralanan 3 Peşmergenin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



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