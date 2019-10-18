Dünya PKK kimyasal kullanacak
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK kimyasal kullanacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işgal ettiği bölgelerde tutunamayan PKK- YPG terör örgütünün alçak planını açıkladı. Akar şu bilgileri verdi: Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti, bakanlıkta kabul eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

Toplantıda, Türkiye’nin tüm görüş ve taleplerini bir kez daha ilettiklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar, PKK-YPG terör örgütünün korkunç planını açıkladı. Akar, “Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimiz’e atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek” dedi

ENVANTERİMİZDE YOK

Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK’nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut.”

DEZENFORMASYON İŞE YARAMAYACAK

  • Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin özellikle yabancı basındaki gerçek dışı haberler hatırlatılarak, buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, “Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum” yanıtını verdi.
  • Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
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