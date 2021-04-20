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Dünya PKK parayıAvrupada aklıyor
ORTADOĞU AVRUPA

​PKK parayı Avrupa’da aklıyor

PKK parayı Avrupa’da aklıyor

Terör örgütü PKK/PYD’nin işgali altındaki Münbiç’te örgütün muhasebecisi olan Nidal Eibo, PKK’nın yüklü miktarda parasını alıp rejim bölgesine kaçtı. Örgütün bölgedeki faaliyetlerini ortaya döken Eibo, rejimin Sezar Yasası nedeniyle krizde olduğunu ve PYD’nin son 1 yıldır rejime yolladığı petrolden hiç para almadığını söyledi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
​PKK parayı Avrupa’da aklıyor
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK/PYD’nin işgali altındaki Münbiç’te örgütün muhasebecisi olan Nidal Eibo, PKK’nın yüklü miktarda parasını alıp rejim bölgesine kaçtı. Örgütün bölgedeki faaliyetlerini ortaya döken Eibo, rejimin Sezar Yasası nedeniyle krizde olduğunu ve PYD’nin son 1 yıldır rejime yolladığı petrolden hiç para almadığını söyledi. Eibo “PYD Deyrizor petrolünden 120 milyon dolar gelir elde etti. Para Ali Shiro isimli şahıs tarafından PKK ve PYD kadrosu için toplanıyor” dedi.

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"40 milyon dolarlık petrol aidatı"

  • Ali Shiro’nun PKK için gizli banka olduğunu söyleyen Nidal Eibo, “Ali Shiro PYD’ye 40 milyon dolarlık petrol aidatı verdi. Geri kalan 80 milyon doları ise PKK’nın Ukrayna ve Avrupa’daki adamlarına göndererek aklıyor. Petrol satış ağı Yasser Hazwani, Al-Qatirji ve Abudlo’dan oluşuyor. Emirleri PKK kadroları Ali Shiro, İbrahim Zendan ve Shahooz Hasan’dan alıyorlar” diye konuştu.

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Eibo, rejimden petrol parası alamayan örgütün ÖSO’ya yüksek fiyattan petrol sattığını da anlattı: “Bu petrol lokomotif ve römorklarda gönderiliyor. PKK fiyatı yükseltmek için kriz çıkarıyor. Ekmek krizi, mazot krizi gibi... İnsanlar onları kaybettikten sonra her ne pahasına olursa olsun satın almayı kabul etmeye hazır.”

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