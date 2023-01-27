PKK petrolü böyle çalıyor: Şam yönetimi ABD'yi suçlamıştı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de işgal ettiği bölgelerdeki petrolü finans kaynağı olarak kullandığı petrol şirketinin yapısı deşifre edildi. Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor’daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satıyor. Bunda ise PKK/YPG’ye bağlı ‘Cezire Petrol Şirketi’ adlı oluşum kilit rol üstleniyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol Şirketi’ne bağlı bulunuyor.

Şahoz Hasan

BAŞINDA ŞAHOZ HASAN VAR

Suriye’deki petrol ticareti, daha önce Irak’ta faaliyet göstermiş PKK’lılar tarafından yürütülüyor. Eski PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan’ın Cezire Petrol Şirketi’nin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye’deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Hasan’ın Suriye’deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak’ta faaliyet gösterdiği biliniyor.

ŞAM YÖNETİMİ ABD’Yİ SUÇLAMIŞTI

1994’te PKK’ya katılan ve Irak’ın kuzeyinde faaliyet yürüten Hasan, 2011’de Suriye savaşının başlamasıyla birlikte PKK’ın Suriye kolu PYD/YPG’de faaliyet göstermeye başladı. Şahoz Hasan, 2017’de PYD sorumluluğuna getirildi ve 2020’ye kadar görevini sürdürdü. Şam yönetimi de geçtiğimiz aralık ayında BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta ABD’yi ve isim vermeden PKK/YPG’yi Suriye’nin petrol ve doğal gazını “çalmakla” itham etmişti. Uzmanlar, ABD’nin de desteğiyle Suriye’de faaliyet yürüten PKK/YPG’nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını belirtiyor.



