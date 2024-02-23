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PKK Suriye'de seçim yapacakmış!

ABD’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG, bölgede sözde Anayasa mahkemesi görevi üstlenecek bir mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu oluşturuyor. Yeni Şafak'a konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı, söz konusu adımın ülkeyi bölmeye yönelik hukuksuz bir adım olduğunu söyledi.

04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:25 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.
İsmail Çoktan

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), aralık ayında işgal ettiği bölgelerdeki gruplarla “Toplumsal Sözleşme” imzaladıktan sonra bölücülük faaliyetine boyut atlatmaya hazırlanıyor. Örgüt, söz konusu sözleşmeye uygun olarak bölgede seçimleri organize edecek bir “Yüksek Seçim Kurulu” ve seçimleri denetleyecek “Toplumsal Sözleşmeyi Koruma Mahkemesi” kurmak için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. SDG’ye bağlı Demokratik Halklar Meclisi Eş Başkanı Ferid Atiy, söz konusu mahkemenin bir Anayasa Mahkemesi gibi Suriye'nin kuzeydoğusundaki bütün kurumları toplumsal sözleşmeye uygunluğu açısından denetleyeceğini kaydetti. Bölgede PKK/SDG ile uzun süredir çatışma halinde olan aşiretler ise olaya tepki gösteriyor. Suriye muhalefetinin çatı siyasi oluşumu olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdulmecid Bereket, örgütün Suriye’yi bölme planını Yeni Şafak’a değerlendirdi.

Aşiretler emrivaki dayatmayı reddediyor

Bereket, konuya dair yaptığı açıklamada, örgütün ilan ettiği toplumsal sözleşmeyi Suriye’deki mevcut bölünmüş durumu daha fazla derinleştiren bölücü bir adım olarak değerlendirdiklerini ve reddettiklerini söyledi. Suriye halkının da bu tür bölücü adımları reddettiğini ifade eden Bereket, “Bölgede yaşayan Arap, Kürt ve diğer gruplar, terör örgütü SDG’yi emrivaki bir yönetim olarak görüyor ve örgütün toplumsal sözleşme, seçim kurulu ve mahkeme gibi adımlarını kabul etmiyor. Aşiretler de örgüte karşı verdikleri mücadelede bunu gösterdi” dedi.

Öz Yönetimin her kararı gayrimeşrudur

SDG’nin “Öz Yönetim” olarak adlandırdığı yapının terör örgütünün siyasi yüzü olduğuna vurgu yapan Bereket, “SDG/PKK/PYD, Suriye’nin bir kısmını işgal eden, halka yönelik ihlallerde bulunan ve çocuklar ile gençleri zorla silah altına alan bir terör yapısıdır. Dolayısıyla bu yapının siyasi yüzünün aldığı her karar Suriye halkının nezdinde gayrimeşrudur” ifadelerini kullandı.

ABD’nin örgüte desteğini garipsiyoruz

Bereket, SMDK olarak Suriye’nin bütünlüğüne vurgu yapan ve yaşanan krize halkın iradesini yansıtan bir siyasi çözüm getiren 2254 sayılı BMGK kararı ve diğer uluslararası kararlara bağlı olduklarını dile getirdiği açıklamasında, “ABD yönetiminin bir yandan 2254 sayılı kararı desteklerken diğer yandan Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden ve halka karşı savaş suçları işleyen böyle bir emrivaki örgüte verdiği desteği garipsiyoruz” diye konuştu.




#Suriye
#PKK
#ABD
#Terör
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