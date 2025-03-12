PKK’nın gerekçesi kalmadı: Irak'ın kuzeyinde olumlu yankılandı

Kuzey Irak’taki bölgesel kaynaklar, 80 bin kişilik SDG kuvvetlerinin ulusal ordu ile bütünleşme sürecine girmesiyle PKK’nın tasfiye sürecinin hızlanacağını bildirdi. Kaynaklar, SDG’nin ulusal orduyla entegrasyonun PKK’nın somut gerekçelerini ortadan kaldıracağını söyledi. SDG’nin ulusal orduya dahil olarak silah bırakması için PKK’dan ayrı ama ilintili bir süreç yürütüldüğünü bildiren kaynaklar, SDG ile Şam’ın anlaşmasının PKK’nın tasfiye sürecini hızlandıracağını ifade etti. SDG’nin Suriye Ulusal Ordusu’na dahil olmasının Türkiye’de yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynaklar, “Öcalan’ın çağrısıyla ateşkes ilan eden PKK, SDG’nin Suriye ordusuyla bütünleştikçe tasfiyesi için gereken prosedürü daha fazla uzatamaz. Büyük kongresinin toplanma sürecini hızlandıracaklardır. Tasfiye takviminin netleşmesi bakımından anlaşma önemli bir rol oynayacak. Çünkü Öcalan’ın çağrısı daha çok PKK’ya dönüktü. SDG’nin PKK’dan bağımsız olarak silah bırakması PKK’nın somut gerekçelerinin ortadan kalkması bakımından önemli. Bu gerekçelerin başında Suriye’de bağımsız bir Kürt devletinin kurulma olasılığı geliyordu. Bağımsız bir yapının Suriye’de var olma ihtimali ortadan kalınca PKK’nın idealize ettiği yapı çökmüş olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.