PKK ile organik bağları var

Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanığın terör örgütü PKK/KCK ile organik bağ kurduğu ve üzerlerine atılı “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içerecek şekilde gerçekleştirdikleri vurgulandı.