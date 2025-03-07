PKK ile organik bağları var

PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcılarıyla meclis üyeleri hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı.
Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanığın terör örgütü PKK/KCK ile organik bağ kurduğu ve üzerlerine atılı “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içerecek şekilde gerçekleştirdikleri vurgulandı.
İddianamede sanıkların evlerinde gerçekleştirilen arama işlemlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.
TERÖRİSTLE İLETİŞİM
HTS incelemeleri sonucu çok sayıda terör örgütü ile irtibatlı kişilerle iletişim kurduklarının tespit edildiği de aktarıldı. İddianamede, sanıklar Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe, Nesimi Aday hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7’şer yıl 6’şar aya kadar
hapisle cezalandırılmaları talep edildi.