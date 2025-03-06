İsrail'de PKK silah bırakırsa paniği

Esed rejiminin devrilmesinin hemen ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelttiği silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı, Suriye’nin istikrarsızlığını isteyen İsrail’i panikletiyor. İsrail basını, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Suriye'de İsrail'in çıkarlarına tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte ABD’de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de İsrail’in güneyde Dürzi toplulukları Şam yönetimine karşı kışkırtmak için bir milyar dolarlık finansman ayırdığına dair bir haber yayınladı.

GÜÇ DENGELERİNDE DRAMATİK DEĞİŞİM YAŞANIR

Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, "Ateşkes Suriye'nin güç dinamiklerini değiştirebilir ve İsrail'in ülkedeki varlığına meydan okuyabilir" değerlendirmesine yer verildi. Suriye hava sahasının Baas rejimi döneminde Rusya ile koordineli olarak İsrail'e açık tutulduğu hatırlatılan analizde, "Türkiye'nin Moskova'nın yerine denetlemesi halinde Suriye hava sahası İsrail'e yakında kapatılabilir" ifadesi kullanıldı. Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetmesinin Suriye'deki güç dengelerini "dramatik bir şekilde değiştireceği", Türkiye'nin konumunu etkileyeceği ve ABD'yi Suriye'den asker çekmeye teşvik edeceği yorumu yapıldı.

ABD DESTEĞİNİ ÇEKECEK KORKUSU

Analizin devamında örgütün en büyük yapılanması olan ve Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'in Öcalan'ın silah bırakma çağrısının PKK'ya olduğunu, kendilerine olmadığını savunmasına karşın, ABD desteğini kaybedebileceği ve Suriye yönetiminin direktiflerini yerine getirmek zorunda kalacağı kaydedildi. Bu durumda Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerden çekilebileceği ve İsrail'in "Suriye'nin güneyinde işgalci güç" olarak uluslararası alanda zor durumda kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Yedioth Ahronoth ve The Jerusalem Post gazetelerinin haberinde de yaşanan gelişmelerin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Suriye yönetimiyle anlaşmak zorunda kalmasına sebep olacağı ve bunun Türkiye'nin tutumunu etkileyebileceği yorumu yapıldı.

ZAYIF BİR HÜKÜMET İSTİYOR

Öte yandan, ABD’de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasına göre, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından yönetime “İslamcı grupların” geldiğini düşünen İsrail, bu grupların Suriye’ye birleştirmesini engelleye çalışıyor. WSJ’de dün yer alan haberde, İsrail’in Suriye’de zayıf bir merkezi hükümetin olduğu, buna karşılık geniş yetkilere sahip özerk yönetimlerin olduğu bir federal yönetim kurulması için uluslararası toplumu ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Haberde, İsrail’in kesinlikle Suriye’nin güneyindeki bölgelerin silahsızlandırılması için çaba sarf ettiği kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz da Suriye’nin güney bölgelerinin silahsızlandırılmasını ve yeni yönetime bağlı askeri güçlerin bölgeye girişini engelleyecekleri tehditlerini savunmuştu.

DÜRZİLER İÇİN BİR MİLYAR DOLAR

Netanyahu ve Katz, Suriye’de “Dürzileri koruyacaklarını” söylemelerine rağmen Dürzi topluluğun henüz İsrail’in bu jestlerine ciddi bir karşılık vermediği görülüyor. Bazı Dürzi din adamları, Şam hükümetine kendilerini “ikinci sınıf vatandaş” olarak gördüğü gerekçesiyle eleştiriler yönelterek İsrail’e yakınlaşma yanlısı olsa da Dürzi liderler sık sık Suriyeli kimliğine vurgu yapan açıklamalar yapıyor. Bununla birlikte, Dürzilerin yoğunlukta olduğu Suveyde’deki Kerame Meydanı’nda da İsrail karşıtı çok sayıda protesto eylemi düzenlendi. WSJ’nin haberine göre İsrail yönetimi, Dürzilerin Şam yönetimine karşı harekete geçmesi için bir milyar dolarlık bir finansman ayırdı. Haberde, söz konusu finansmanın İsrail tarafından, Dürzilerin özellikle “İkinci sınıf vatandaşlık” ile iskan ve imar konularında yaşadıkları bazı sorunların Şam’a karşı kullanılmasında “İyi niyet göstergesi” olarak kullanılmak üzere ayrıldığının altı çizildi.















