İsrail bayrağıyla provokasyon: İşgalci güç Şam’a ilerliyor

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'nde, kuzeydeki Hermon Dağı’nden (Cebel el-Şeyh) güneydeki Yermük Nehri’ne kadar dar bir şerit şeklinde uzanan tampon bölgeyi işgal eden İsrail, işgali Suriye içlerine taşımaya hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Suveyde kenti ve Cebel el-Arap bölgesi ile Dera kenti kırsalında Suriyeli yeni hükümet dahil hiçbir askeri güce izin vermeyeceklerini ve bölgeyi silahsızlandıracağını ilan etti. Bu doğrultuda, Esed rejimi ve İran’a bağlı mezhepçi militanlardan kalan askeri tesisleri ve havadan bombalayan İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, sık sık tampon bölgeden çıkarak devriyeler atıyor. Buna eş zamanlı olarak bölgede yaşayan Dürzilere mesaj gönderen işgal devleti, toplumsal karışıklık çıkarmaya çalışıyor.

DIŞ MAHALLELERE KADAR İLERLEYİŞ

İşgalci İsrail ordusunun halihazırda tampon bölgeden Suriye içlerinde 15 kilometrelik bir alana kadar etkin olduğu belirtiliyor. İşgal ordusunun bu etkinliğini, Suriye devrimi boyunca rejim ve İran’a bağlı milis grupların yoğun şekilde konuşlanarak suikastler işlemesinden dolayı “Ölüm Üçgeni” olarak adlandırılan Dera-Şam-Kuneytra kırsalları arasındaki Neva, Hadır ve Tesil beldelerine kadar genişletmeyi hedeflediği ifade ediliyor. İsrail ordusunun böylece kuzeyde Harmon Dağı’nın tepeden gördüğü bölgede Şam’ın dış mahallelerinden Katana yakınlarına kadar 60 kilometre ilerlemeye hazırlandığı öne sürülüyor.

HAVA İNDİRME OPERASYONU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, pazartesi günü yaptığı açıklamasında, Suriye’nin güneyinin silahsızlandırılması konusunda kararlı oldukranı bir kez daha vurgulamıştı. Katz, Suriye’nin güneyindeki bu bölgeye yönelik bir askeri hareketlenmenin ateşle karşılanacağı tehdidini yinelemişti. Açıklamadan kısa süre sonra tampon bölgedeki İsrail kuvvetleri, Ölüm Üçgeni bölgesinde daha önce Esed rejimi ve İran’a bağlı milis gruplarca kullanılan bir askeri tesise havadan indirme operasyonu gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin operasyonu söz konusu tesiste ne olduğunu görmek için yaptığını belirterek, kısa sürede İsrail askerlerinin helikopterlerle bölgeden uzaklaştığını aktardı.

MEYDANA BAYRAK ÇEKTİLER

Şam'ın güneyindeki Dürzi bölgerinde de provokasyonlar devam ediyor. Hafta sonu Ceremana bölgesinde yaşananların ardından Suveyde kentinin kuzeybatı çıkışında bulunan El-Ankud Kavşağı’nda kimliği belirsiz kişilerce göndere İsrail bayrağı çekildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bölgeye gelen silahlı gençler, İsrail bayrağını indirerek ateşe verdi.

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun Suriye içindeki hareketliliği güney bölgelerinde yoğunlaşırken işgal devletine ait savaş uçakları, kuzeyde de aralıklarla bazı bombardımanlar düzenliyor. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’e ait savaş uçaklarının pazartesi akşam saatlerinde Akdeniz sahilindeki Tartus kenti yakınlarında bir bombardıman düzenlediğini ancak söz konusu bombardımanda ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi. SANA’daki haberde işgal güçlerinin devrik diktatör Beşşar Esed’in memleketi olan Lazkiye kentinin Kardaha beldesinde bir silah deposunu daha vurduğunu aktardı.







